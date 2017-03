Gã đàn ông sát hại vợ rồi cố thủ trên nóc nhà

Khi tới nơi, mọi người thấy chị Phạm Thị Thái (SN 1963), vợ của Chín nằm bất động, trên người và đầu có nhiều vết thương. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhanh chóng nhưng nạn nhân đã tử vong.

Đối tượng Chín tại cơ quan công an

Hung thủ được cơ quan công an xác định là Trương Văn Chín, chồng nạn nhân. Sau khi gây án, Chín trốn lên nóc nhà cố thủ dù người thân và lực lượng công an động viên thuyết phục.

Sau hai tiếng đồng hồ thuyết phục, vận động, công an tỉnh Hưng Yên đã đưa được hung thủ xuống dưới an toàn. Tại cơ quan công an, Trương Văn Chín khai nhận, thời gian gần đây anh ta luôn bị ám ảnh bởi nỗi sợ có người muốn giết mình.

Đêm 22/8, Chín trằn trọc không ngủ được. Sáng hôm sau, nghĩ vợ sẽ xuống tay với mình, Chín lấy xà beng vụt liên tiếp vào đầu, người vợ khiến cho chị Thái tử vong tại chỗ. Gây án xong, Chín trèo lên nóc nhà cố thủ.

Được biết, cách đây gần một tháng, Chín phải điều trị tâm thần. Những ngày chồng trị bệnh, chị Thái đều chịu khó chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho anh ta. Điều trị một thời gian, thấy bệnh tình của chồng thuyên giảm, chị Thái đưa chồng về nhà và bi kịch đã xảy ra.

Hiện, Công an tỉnh Hưng yên đang tạm giữ hình sự Chín để tiếp tục điều tra, làm rõ.

(Theo Vietnamnet)