Gạ gẫm công an 50 triệu đồng để thả kẻ trốn truy nã

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết: Ban giám đốc công an tỉnh Sóc Trăng vừa khen thưởng đột xuất cho Trung tá Huỳnh Thanh Quốc Việt - Đội trưởng Đội cảnh sát truy nã tội phạm Công an thị xã Vĩnh Châu, về hành động không nhận hối lộ với số tiền 50 triệu đồng.





Theo hồ sơ, năm 2009, tại một đám cưới ở ấp Trà Teo, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng), Thạch Bi (SN 1990) cùng 4 người khác phạm tội “Cố ý gây thương tích” cho một người dân ở địa phương. Sau khi gây án, đồng phạm của Bi bị Công an bắt giữ, riêng Bi đã nhanh chân mang theo vợ bỏ địa phương trốn đi nơi khác nên bị cơ quan CSĐT công an thị xã Vĩnh Châu phát lệnh truy nã vào tháng 9-2010.

Đầu tháng 8-2015, tin từ quần chúng cho biết Thạch Bi cùng vợ đang làm thuê cho một chủ trang trại trồng thanh long ở tỉnh Bình Thuận nhưng không biết địa chỉ cụ thể. Nhận tin báo, Trung tá Việt báo cáo và được lãnh đạo Công an TX Vĩnh Châu cử lên đường ra Bình Thuận truy bắt Bi. Ngày 3-8, qua làm việc với công an các cấp ở Bình Thuận và thông tin từ người dân địa phương cung cấp, Trung tá Việt biết rõ nơi Bi đang ở là ấp Suối Đá, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận). Tiếp cận nơi Bi sinh sống, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, chờ khi Bi đi rẫy về nhà ăn cơm, Trung tá Việt và các cộng sự đã ập vào, còng tay trước sự ngỡ ngàng của chủ trang trại thanh long cũng như những người xung quanh.

Trong khi đưa Thạch Bi về trụ sở công an xã Hồng Sơn, Trung tá Việt được người chủ vườn nơi Bi làm thuê xin tha cho Thạch Bi, để Bi bỏ trốn và hứa sẽ “bồi dưỡng” cho Trung tá Việt 50 triệu đồng. Trước hành vi của chủ trang trại, Trung tá Việt đã giải thích cho họ hiểu việc làm sai trái của Thạch Bi cũng như nhiệm vụ của người chiến sĩ công an khi bắt đối tượng về quy án để quay trở về con đường lương thiện. Đồng thời Trung tá Việt cũng động viên Thạch Bi chấp hành tốt quy định của pháp luật, cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình, hòa nhập với cộng đồng. Mặt khác, Trung tá Việt cũng báo cáo vụ việc với các cộng sự, công an địa phương cũng như lãnh đạo công an Thị xã Vĩnh Châu và cương quyết dẫn giải đối tượng gây án về địa phương xử lý theo quy định của pháp luật.

Hành động liêm khiết không nhận hối lộ số tiền lớn của Trung tá Huỳnh Thanh Quốc Việt, Đội trưởng Đội cảnh sát truy nã tội phạm Công an thị xã Vĩnh Châu là một hành động cao đẹp, xứng danh người chiến sĩ công an nhân dân. Ghi nhận thành tích của Trung tá Việt, Giám đốc công an tỉnh Sóc Trăng đã biểu dương, khen thưởng và nêu gương điển hình trong lực lượng Công an Sóc Trăng.