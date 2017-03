Gã giang hồ Thành “sứt” sa lưới

Tại đây, công an kiểm tra phòng ngủ của Thành “sứt” phát hiện 0,5 kg ma túy tổng hợp (hàng đá) được giấu dưới đáy tủ quần áo.



Nguyễn Xuân Thành và 0,5kg ma túy tổng hợp

Là đối tượng có máu mặt, chuyên buôn bán ma túy và đòi nợ thuê, thời gian gần đây Thành “sứt” trở nên giàu có, thường xuyên sử dụng xe ô tô để đi lại và tiêu xài tiền phung phí. Khách hàng mà Thành “sứt” nhắm đến là những gái làng chơi. Y luôn tỏ vẻ là tay ăn chơi sành điệu và giàu có, thường xuyên lân la các quán bar, nhà hàng để làm quen và cặp bồ với các cô gái. Sau đó, Thành “sứt” dụ dỗ các cô sử dụng ma túy rồi trở thành khách hàng của hắn. Địa bàn Thành “sứt” hoạt động nhiều nhất là ở phường Bình Hòa.

Khoảng 22 giờ ngày 22-10-2010, đàn em của Dũng “cò” là Phạm Tiến Hiếu (tự Hiếu “già”, SN 1979, ngụ tỉnh Đồng Nai) đến quán cà phê Huynh Đệ ở thị xã Thuận An chơi rồi gây gổ đánh nhau với một số thanh niên. Hiếu “già” gọi điện cho đại ca Dũng “cò” kéo theo gần 20 tên đến vây đánh một số người. Lúc đó Thành “sứt” cũng có mặt tại quán, liền muốn thể là tay anh chị nên đứng ra dàn xếp, nhưng bị đám đàn em Dũng “cò” vây chém nhiều nhát trên lưng. Sau trận đòn chí tử, Thành “sứt” hoạt động dè chừng và không còn manh động như trước nữa. Nhiều lần Công an thị xã Thuận An theo dõi nhưng vẫn chưa bắt được quả tang hành vi phạm pháp của hắn.

Giữa tháng 10-2011, anh M.V.C đến Công an huyện Tân Uyên cầu cứu vì bị một đối tượng lạ mặt dùng súng uy hiếp đòi nợ. Qua truy xét, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Uyên xác định kẻ dùng súng đòi nợ anh C. chính là Thành “sứt”, nên đã lên kế hoạch bao vây bắt y vào sáng 21-11. Qua đấu tranh ban đầu, Thành “sứt” đã khai nhận là kẻ chuyên đòi nợ thuê và buôn bán ma túy tổng hợp có quy mô lớn, hoạt động ở Bình Dương từ nhiều năm nay. Theo Công an tỉnh Bình Dương, đây là số lượng ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện tại địa phương. Công an huyện Tân Uyên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Thành “sứt” để mở rộng điều tra vụ án.



Theo SONG NGÂN (CATP)