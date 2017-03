Gã giáo viên nước ngoài dâm ô các bé trai bị bắt giữ như thế nào?

Còn với Ben, ban ngày là giáo viên tiếng Anh tại một trung tâm ngoại ngữ, buổi tối lại hành nghề ca sỹ hát nhạc Rock và khi đêm đến hắn là một kẻ nguy hiểm đối với các bé trai.

Sau thời gian dày công điều tra, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để xác minh, lực lượng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội đã lột được “mặt nạ” của kẻ “biến thái”…

Chân dung gã giáo viên kiêm ca sỹ… ngoại quốc

Ben có tên đầy đủ là Vadim Scott Benderman, nhập cảnh vào Việt Nam từ tháng 6/2014 theo dạng du lịch.

Đối tượng Vadim Scott Benderman.

Từ thời điểm đặt chân đến Việt Nam đến nay, mới hơn 1 năm nhưng Ben đã trở thành một giáo viên tiếng Anh của một trung tâm Anh ngữ ở khu vực quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Có ngoại hình bắt mắt, khuôn mặt điển trai, góc cạnh, tóc vàng, nói giọng Anh - Mỹ chuẩn, Ben còn trở thành ca sỹ thường hát tại các quán bar ở khu phố cổ thuộc quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Mọi chuyện về Ben không chỉ có vậy cho đến khi những dấu hiệu bất thường về người đàn ông ngoại quốc này bị nghi ngờ và lọt vào tầm ngắm của các trinh sát.

Trước đó, một số tổ chức bảo vệ quyền trẻ em quốc tế cũng có công văn gửi tới nhà chức trách Việt Nam về các đối tượng từng phạm tội dâm ô đối với trẻ em đến từ các quốc gia châu Australia, châu Mỹ… để trên cơ sở đó triển khai những biện pháp phòng ngừa, đấu tranh.

Trong quá trình điều tra vụ việc những đứa trẻ bị dâm ô, theo một trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết đã được luật sư của một tổ chức quốc tế chuyên bảo vệ trẻ em cho biết, những đối tượng “biến thái” người nước ngoài đã xuất hiện ở Việt Nam thời gian gần đây và có dấu hiệu gia tăng.

Các đối tượng đặc biệt “thích” các bé trai còn ít tuổi, ngây thơ, mặt mũi sáng sủa. Trên các trang mạng dành cho dân đồng tính nam, các đối tượng thường chia sẻ hình ảnh các bé trai cho nhau xem…

Đến đầu năm 2015, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát thuộc Đội Phòng chống tội phạm có yếu tố nước ngoài, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội tiếp nhận được thông tin về một số đối tượng người nước ngoài có hành vi rủ rê các bé trai về nhà thuê của mình để “vui vẻ”.

Cụ thể, các trinh sát phát hiện nhiều bé trai trong độ tuổi từ 13 đến 15, có hoàn cảnh khó khăn, phải lang thang lên Thủ đô kiếm tiền phụ giúp gia đình bằng các “nghề” đánh giày, bán báo hay lao động chân tay theo dạng thời vụ ở Hà Nội bị một người đàn ông ngoại quốc lạm dụng tình dục.

Tiếp đó, khoảng tháng 5/2015, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội tiếp tục nhận được nhiều thông tin về một đối tượng nam có gương mặt điển trai, thường xuyên có mặt tại khu vực quận Hoàn Kiếm rủ các bé trai về nhà để giở trò đồi bại. Và khá nhiều tài liệu chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của gã thanh niên điển trai này đã được thu thập một cách đầy đủ.

Những nạn nhân bị lạm dụng tình dục

Đối tượng nhanh chóng được xác định tên là Vadim Scott Benderman (còn gọi là Ben), giáo viên của một trung tâm Anh ngữ đồng thời cũng là ca sỹ thường xuyên chơi nhạc tại một quán bar trên phố Hàng Chĩnh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tuy nhiên, Vadim Scott Benderman không có tên trong danh sách các đối tượng người nước ngoài từng phạm tội dâm ô đối với trẻ em theo khuyến cáo của tổ chức bảo vệ quyền trẻ em quốc tế.

Tiếp tục xác minh, được biết Ben có biểu hiện thường xuyên rủ các bé trai ở khu vực hồ Hoàn Kiếm về nhà. Một trong những bị hại là là cháu N.V.S (SN 2000), quê ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. N.V.S sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học đến lớp 6 N.V.S phải bỏ học đi làm phụ bố mẹ. Năm 2013, N.V.S lên Hà Nội làm thuê, sống lang thang nay đây mai đó và hàng ngày thường loanh quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Một buổi tối giữa năm 2015, trong khi đang đi lang thang thì Ben đã đến chủ động làm quen với N.V.S. Do khác biệt về ngôn ngữ nên Ben đã mở điện thoại di động có sẵn chương trình dịch Anh - Việt làm “công cụ” giao tiếp để hỏi thăm cuộc sống, hoàn cảnh gia đình của N.V.S.

Sau khi biết rằng N.V.S nhà ở xa, hiện đang sống lang thang Ben đã rủ N.V.S về nhà mình ở tại phố Trần Phú, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Khi về tới nhà, N.V.S đã được Ben cho ăn uống, rồi giục đi tắm rửa và tìm mọi cách dụ dỗ dâm ô với N.V.S ngay tại nơi thuê trọ của mình.

Sau lần đó, đến đầu tháng 5/2015, Ben tiếp tục quay lại hồ Hoàn Kiếm tìm gặp lại cháu N.V.S để lôi kéo cháu về nhà hắn chơi. Lần này, Ben đèo cháu N.V.S bằng xe máy đến nhà hắn thuê trọ ở đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội để tiếp tục lạm dụng tình dục.

Vẫn “kịch bản” cũ, hành vi tương tự như với cháu N.V.S, Ben lân la làm quen với cháu D.V.H (SN 1999), ở tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội; cháu V.A.T (SN 2001), ở tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng để thực hiện hành vi dâm ô.

Cũng là những bị hại trong các vụ dâm ô, cháu N.T.M (SN 2000), ở tại xã Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh bỏ học từ sớm, lang thang ra Hà Nội tìm kiếm việc làm.

Ngày “thất nghiệp” không có tiền thì N.T.M lại vạ vật tìm ghế đá ngủ. Một buổi tối khi đang lang thang ở hồ Hoàn Kiếm thì cháu N.T.M gặp Ben trên phố Đinh Tiên Hoàng. Sau khi rủ rê thành công cháu N.T.M về nhà chơi, tại đây Ben đã có hành vi dâm ô với cháu.

Theo các cháu N.V.S, D.V.H…, từ tháng 1 đến tháng 5/2015, người đàn ông ngoại quốc tên Ben thường xuyên “gạ tình” với các cháu. Vì không có nơi ăn chốn ở, lại được chơi iPad, được cho tiền tiêu nên các cháu đã nhanh chóng trở thành “công cụ” để đối tượng thỏa mãn hành vi “biến thái” của mình. Sau khi đạt được mục đích, đối tượng thường cho các cháu từ 100.000 đến 300.000 đồng.

Vạch mặt kẻ biến thái

Để vạch mặt Vadim Scott Benderman, chỉ huy Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội Phòng chống tội phạm có yếu tố nước ngoài phối hợp với lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hà Nội cùng Công an quận Tây Hồ.

Theo Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, trong quá trình điều tra và phá vụ án này, công tác đấu tranh hết sức khó khăn vì đối tượng là người nước ngoài, từng hoạt động ở nhiều quốc gia nên có kinh nghiệm trong việc che giấu hành vi của mình…

Đối với các nạn nhân, các cháu là vị thành niên, lại bỏ nhà đi lang thang không có người quản lý nên không có điều kiện và không dám tố cáo để bảo vệ bản thân. Cũng chính vì thế việc tiếp xúc với người bị hại cũng gặp không ít khó khăn. Sau khi thu thập được các tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi dâm ô trẻ em, các trinh sát đã bí mật bám sát mọi di biến động của đối tượng.

Từ các phương án trinh sát, Ban chuyên án xác định được từ khoảng 24h trở đi, đối tượng này dùng xe máy lang thang trên các tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, phố Lê Thạch và xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm để tìm các bé trai nhằm thỏa mãn thói quen đồi bại của mình.

Thượng tá Ngô Văn Đáp - Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm có yếu tố nước ngoài, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết đối tượng Vadim Scott Benderman biết rõ hành vi của hắn là vi phạm pháp luật nên luôn có ý thức cảnh giác rất cao bằng việc thường xuyên thay đổi chỗ ở nên đã gây không ít khó khăn cho công tác điều tra của lực lượng công an.

Sau khi lên các phương án đấu tranh, trung tuần tháng 6/2015, lực lượng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội quyết định phá án. Sáng ngày 17/6/2015, các trinh sát đã bất ngờ kiểm tra hành chính nơi ở trọ của đối tượng ở quận Tây Hồ, phát hiện đối tượng vừa thực hiện xong hành vi dâm ô với một bé trai.

Khi được đưa về cơ quan điều tra, đối tượng một mực không thừa nhận hành vi phạm tội. Đối tượng khai với các điều tra viên rằng chính các bé trai chủ động rủ hắn về nhà chơi, sau khi được cho ăn uống, chính các bé trai chủ động với hắn…

Trên các cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, các trinh sát đã đấu tranh và đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Được biết, đầu năm 2014, đối tượng Vadim Scott Benderman đã bị Công an Campuchia bắt giữ vì tình nghi lạm dụng tình dục trẻ em.

Theo cáo buộc của cảnh sát, đối tượng đã rủ một bé trai 14 tuổi người Campuchia đến khách sạn để quan hệ tình dục…/.