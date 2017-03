Gã kỹ sư dỏm chuyên lừa xin việc

Người thanh niên này chính là Lê Quang Định (SN 1987, trú tại xã Thạch Tân, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - kẻ vẫn thường tự xưng là kỹ sư xây dựng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng loạt cô gái nhẹ dạ.



Lê Quang Định và tang vật vụ án

NHỜ MUA THUỐC ĐỂ LẤY XE

Khoảng 13 giờ ngày 13-3-2011, Công an phường 12, Tân Bình tiếp nhận đơn trình báo của chị Vũ Thị Thùy Vân (SN 1988, tạm trú trên đường Vườn Lài, Tân Thành, Q.Tân Phú) về việc chị vừa bị lừa mất chiếc xe máy cùng một số giấy tờ. Theo tường trình, cách đó ít hôm chị Vân đang làm nhân viên tại cửa hàng nước mía siêu sạch trên đường Trường Chinh thì có một thanh niên vào uống nước. Sau vài câu hỏi han làm quen, người này tự giới thiệu là một kỹ sư xây dựng, tên Định, quê tại Huế. Thấy chị Vân làm việc tại quầy nước mía mất nhiều thời gian nhưng mức lương thấp, Định ngỏ ý muốn giúp đỡ. Định bảo có người quen đang làm “sếp” tại một showroom xe hơi trên đường Cộng Hòa, nếu muốn thì có thể xin cho Vân vào đó làm nhân viên bán hàng với mức lương tốt. Tưởng thật, chị Vân mừng quýnh, rối rít lưu số điện thoại của Định và không quên nhắn nhủ “chàng kỹ sư” lưu ý công việc dùm mình...

Thế rồi chàng “kỹ sư” Định gọi điện thật. Viện cớ bạn mượn xe, Định hẹn chị Vân đến đón tại một địa điểm trên đường Cộng Hòa để hắn dẫn đi giới thiệu xin việc làm. Theo lời hẹn với Định, trưa 13-3, chị Vân chạy xe máy Future BKS: 51T5-6193 đến đón Định. Khi chạy qua quầy thuốc Tây số 124 Trường Chinh, Định dừng xe lại rồi nhờ chị Vân chạy vào mua dùm liều thuốc cảm. Khi người con gái nhẹ dạ bước vào quầy mua thuốc thì hắn vù ga vọt mất cùng chiếc xe, kèm theo giấy tờ, giấy phép lái xe và thẻ ATM. Đến lúc này, chị Vân mới biết mình vừa trúng kế của kẻ lừa đảo. Ít ngày sau, Định tiếp tục gọi điện và nhắn tin vào số điện thoại của chị Vân, yêu cầu cung cấp password thẻ ATM, đồng thời nộp vào tài khoản 3 triệu đồng, nếu muốn nhận lại xe. Tuy nhiên chị Vân đã từ chối.

ĐE DỌA CẢ TÍNH MẠNG NẠN NHÂN

Cũng với chiêu thức trên, Định đã lừa lấy chiếc Air Blade mới cáu mang biển số 71B1-129.27 của chị Hồ Thị Thu Đông (SN 1988, trú tại LaGi, Bình Thuận), là nhân viên một quán bia tươi tại quận Gò Vấp. Theo đơn trình báo, khoảng đầu tháng 5-2011, chị Đông có quen một thanh niên tên Minh, người gốc Huế. Minh tự xưng là kỹ sư xây dựng, quen biết nhiều và hứa sẽ xin cho chị Đông vào làm nhân viên bán hàng tại showroom xe hơi trên đường Cộng Hòa với mức lương cao.

Khoảng 11 giờ ngày 5-5-2011, theo hẹn, chị Đông đến đón Minh tại một địa điểm cạnh Nhà thờ Ba Chuông trên đường Lê Văn Sỹ, để Minh đưa đi giới thiệu việc làm. Minh cầm lái chở chị Đông đi. Khi ngang qua tiệm thuốc Tây số 99 trên đường Hoàng Hoa Thám, Minh dừng xe nhờ chị Đông vào mua dùm liều thuốc rồi rồ ga đi mất.

Sau khi lừa lấy xe của nạn nhân, tên Minh tiếp tục điện thoại yêu cầu chị Đông phải đóng 12 triệu đồng vào một tài khoản do hắn cung cấp nếu muốn nhận lại xe. Thuyết phục không được, hắn lại quay ra vừa gọi điện vừa nhắn tin dọa sẽ cho người lấy mạng nếu chị không đóng tiền vào tài khoản cho hắn... Trước áp lực và đe dọa liên tục, ngày 24-5, chị Đông đã phải đóng số tiền 12 triệu đồng vào tài khoản của tên Minh.

Qua trình báo của các nạn nhân, đối chiếu nhân dạng cùng phương thức thủ đoạn của đối tượng, Công an quận Tân Bình nhận định có thể tên Minh và tên Định trong hai vụ án trên chỉ là một. Sau khi xác lập chuyên án, các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm đã được tung vào, quyết bắt thủ phạm để hắn không thể tiếp tục giở chiêu cũ gây án. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên đã xác định được kẻ gian đang lẩn trốn ở một địa điểm tại miền Trung. Kế hoạch “điệu hổ ly sơn” được vạch ra. Đúng như dự đoán, tên Định đã lặn lội quay trở vào TPHCM và hắn đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Bình phối hợp Công an phường 1 bắt gọn, khi đang lúi húi rút tiền trong trụ máy ATM.

Hiện Công an quận Tân Bình đang củng cố hồ sơ để truy tố tên Lê Quang Định ra trước pháp luật. Bắt được tên lừa đảo ma mãnh và xảo quyệt trong thời gian ngắn là một thành tích rất đáng được khen ngợi của các chiến sĩ trinh sát.



Theo ĐĂNG HÒA (CATP)