Gã nhân tình âm mưu bán người yêu sang Trung Quốc làm gái mại dâm

Cáo trạng của VKSND TP Hà Nội truy tố Nguyễn Văn Đạt (20 tuổi), quê quán Đoan Hùng, Phú Thọ; Trần Văn Lai (37 tuổi), quê quán Bắc Giang, trú tại Cao Lộc, Lạng Sơn; Hà Văn Lượng (30 tuổi), quê quán Văn Lãng, Lạng Sơn về tội "Mua bán người" và nhóm bị cáo Hùng Thị Thuý (21 tuổi) vợ Lai cùng trú tại Cao Lộc, Lạng Sơn; Phạm Trường Giang (26 tuổi), trú tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn và Vi Huyền Tâm (23 tuổi), người tình của Lai, quê quán Lộc Bình, Lạng Sơn về tội "Không tố giác tội phạm".

Cuối tháng 8/2012, Nguyễn Văn Đạt đang lang thang khu vực Bờ Hồ Hoàn Kiếm thì gặp đối tượng Trần Văn Sơn, quê quán Nam Định. Sơn khoe có mối làm ăn lớn sẽ kiếm được nhiều tiền, bằng cách tìm những phụ nữ trẻ đưa sang Trung Quốc bán. Nghe Sơn tỉ tê, Đạt nghĩ ngay đến việc lừa bán cô em gái của người yêu, tên là Đỗ Thị T. (20 tuổi) đang học một trường Cao đẳng tại Hà Nội để lấy tiền tiêu sài.

Nghĩ là làm, ngày 4/9/2012, Đạt gọi điện cho người yêu để xin số điện thoại của T., và hẹn đưa T. đi chơi. Do biết Đạt là người yêu của chị gái, nên khi thấy Đạt gọi điện và hẹn đến rủ đi chơi T. đồng ý ngay. Như đã hẹn, khoảng trưa ngày 5/9/2012, Đạt và Sơn đi taxi đến khu vực Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội đón T.

Trên đường đi, Đạt nêu lý do lên cửa khẩu để mua quà cho chị gái thì T. vui vẻ nhận lời. Lợi dụng sự ngây thơ của T., Đạt và Sơn đã lừa đưa thiếu nữ trẻ đến nhà trọ của tên Trần Văn Lai tại Thị trấn Cao Lộc, Lạng Sơn chờ thời cơ thuận lợi đưa sang Trung Quốc bán.

Ngày 6/9, Lai phân công Sơn ở lại trông nhà, còn bọn Lai, Đạt và Hà Văn Lượng đưa T. đến khu vực Hang Dơi, Lạng Sơn. Đi đến địa phận giáp gianh biên giới Việt –Trung, Lai bảo Đạt, Lượng về trước, còn mình đưa em T. sang Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc) và bán T. cho một phụ nữ tên Hà lấy 6.000 Nhân dân tệ (NDT). Sau đó đổi được 18.000.000 đồng (VNĐ), Lai đưa cho Đạt và Sơn 13.000.000 đồng, còn mình hưởng 5.000.000 đồng.

Về phần gia đình nữ sinh Đỗ Thị T., sau nhiều ngày không thấy T. trở về, chị Đỗ Thị D. (chị gái của T. và là người yêu của Đạt) sinh nghi, và làm đơn tố cáo hành vi của gã người yêu đê tiện đến Công an huyện Từ Liêm ( Hà Nội). Đau khổ vì mất con gái, cha của T. đã phải bán đất, lang thang khắp chốn tìm con gái trong vô vọng. Sau khi nhận được đơn trình báo của chị D., Công an huyện Từ Liêm đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Đạt, Trần Văn Lai và Hà Văn Lượng.

Nói về tình cảnh của T., sau khi bị bọn Đạt, Lai và Lượng lừa bán sang Trung Quốc, T. đã bị các đối tượng ép bán dâm ở nhiều địa điểm, nhà chứa khác nhau trên đất Trung Quốc. Đến tháng 10/2012, T. may mắn được Công an Trung Quốc giải cứu, đưa vào trại tị nạn. Ngày 14/12/2012, T. được Công an Trung Quốc trao trả hồi hương, nhờ đó, đường dây mua bán người của bọn Lai, Đạt và đồng bọn bị phanh phui.

Ngoài ra, theo đơn tố cáo của T., khi bị Trần Văn Lai đưa sang Bằng Tường, trước khi bán cho chủ chứa, tên Lai đã đưa T. vào nhà nghỉ để thực hiện hành vi hiếp dâm, nhưng tại CQĐT Lai không thừa nhận. Ngoài hành vi lừa bán em gái người yêu, Đạt cùng hai kẻ buôn người còn khai nhận, trước và sau khi lừa bán em T. vài ngày, bọn chúng cùng tên Sơn đã lừa bán trót lọt chị M. (35 tuổi), quê quán Hậu Giang, là nhân viên massage ở Bắc Giang và 2 phụ nữ khác sang Trung Quốc. Nhưng hiện, tên Sơn là người trực tiếp làm quen với số bị hại trên đang bỏ trốn.

Tuy nhiên, trong quá trình xét xử tại tòa cho thấy, Nguyễn Văn Đạt và đồng bọn sau khi lừa bán em T., còn tiếp tục bàn mưu lừa bán chị Đỗ Thị D. sang Trung Quốc, nhưng âm mưu đen tối của chúng đã bị cơ quan Công an ngăn chặn.



