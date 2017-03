Gã nhân viên chuyên chôm tiền chủ

Bà Lương Thị Thanh Vân (SN 1976, ngụ Tây Ninh) là cửa hàng trưởng cây xăng số 11 thuộc cửa hàng xăng dầu Tây Ninh. Tháng 5-2013, khi kiểm tra sổ sách so với chỉ số trên các trụ bơm xăng bà Vân phát hiện thất thoát hàng chục triệu đồng nên làm đơn tố cáo gửi công an. Qua làm việc với bốn nhân viên bán xăng, công an xác định kẻ trộm chính là Kháng nên mời lên làm việc.

Kháng khai đầu năm 2013 xin vào làm tại cây xăng với tiền lương từ 2 đến 2,5 triệu đồng/tháng. Đến tháng 3-2013, Kháng nảy ý định lấy trộm tiền bán xăng của bà Vân. Lần đầu, y lấy 200.000 đồng thấy không bị phát hiện nên trộm tiếp 500.000 đồng, 2 triệu đồng rồi 5 triệu đồng. Chỉ sau hai tháng, số tiền Kháng trộm lên đến hơn 70 triệu đồng.

Công an huyện Tân Châu đã thu hồi 20 triệu đồng Khanh vừa trộm giấu trong nhà vệ sinh của cây xăng, 10 chỉ vàng cất ở nhà, 1 xe máy mới tậu.

Theo Tú Như (CATP)