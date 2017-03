Gã phụ hồ giết thợ hồ bằng xẻng

Sáng ngày 3/9, Công an huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công an huyện Đức Phổ vừa bàn giao tên giết người Nguyễn Hữu Nhân (SN 1993) ngụ thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi thụ lý theo thẩm quyền.

Tên Nhân cho rằng ông Cường nói giọng xốc xược sai bảo nên thách đố không nghe. Ông Cường leo xuống giàn giáo, hai bên lớn tiếng xông vào xô xát nhau. Tên Nhân lấy cái xẻng gần đó đánh mạnh vào đầu ông Cường gây thương tích nặng. Một lúc sau ông Cường bất tỉnh, người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã chết ngay sau đó. Còn tên Nhân đã bị Công an bắt giữ. Được biết tên Nhân đã có một tiền án về tội cướp giật tài sản tại tỉnh Phú Yên. Cha mẹ của tên Nhân sống ly thân và ở cách xa nhau. Từ nhỏ đến lớn tên Nhân sống ở quê nội tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Cách đây một tháng, tên Nhân ra sống với người mẹ ruột ở xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ. Không có công việc làm, mẹ ruột đã xin y vào làm phụ hồ cho người quen. Làm phụ hồ chưa được bao lâu thì xảy ra việc đánh chết người. Theo V.T (Bee)