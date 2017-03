Gã sinh viên côn đồ

Thấy vậy, Đại úy Nguyễn Văn Trị ra hiệu lệnh yêu cầu nam thanh niên dừng lại để kiểm tra. Không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác, thanh niên này quay đầu xe bỏ chạy. Trung tá Hoàng Phương Diện ra hỗ trợ đồng chí Nguyễn Văn Trị thì bị nam thanh niên này tăng ga, cho xe lao thẳng vào người Trung tá Diện. Do tốc độ khá cao, chiếc xe máy SH lại to và nặng nên làm đồng chí Hoàng Phương Diện, nam thanh niên và chiếc xe máy ngã lăn ra đường.

Trước hành vi manh động đó, các đồng chí trong tổ công tác lập tức khống chế, bắt giữ đối tượng, đồng thời nhanh chóng đưa đồng chí Diện vào cấp cứu tại Bệnh viện 19-8, Bộ công an. Tại Đồn Công an số 1, nam thanh niên khai tên là Hoàng Anh Quân, SN 1988, HKTT tại C32, khu chung cư Sông Đà thuộc địa bàn phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội hiện đang là sinh viên năm thứ 2, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Sáng 17-3, Quân đi xe máy từ nhà ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông sang nhà người yêu ở quận Cầu Giấy.

Đến khu vực ngã 3 đường Lê Quang Đạo giao nhau với đường Láng-Hòa Lạc, Hoàng Anh Quân đã cho xe đi vào đường 1 chiều. Khi gặp lực lượng Đồn Công an số 1 đang làm nhiệm vụ tại đây ra tín hiệu dừng xe, Quân đã lao thẳng xe máy vào Trung tá Hoàng Phương Diện nhằm tẩu thoát... Theo các bác sỹ cho biết, Trung tá Hoàng Phương Diện bị chấn động não, gãy xương đòn vai trái và bị xây xát nhiều chỗ trên người. Riêng đối tượng Quân cũng bị nhiều vết xây xát ở mặt và tay, chân. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chỉ huy CAH Từ Liêm, Đồn Công an số 1 đã vào thăm và động viên Trung tá Hoàng Phương Diện tại Bệnh viện 19-8, Bộ công an. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Thành - Yên (ANTĐ)