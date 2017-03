Gã sinh viên mất chất

Trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến 11-2010, trong bãi gửi xe của trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ ở địa chỉ ngõ 124 Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm xe máy. Sau nhiều ngày theo dõi, sáng 9-11-2010, Công an phường Vĩnh Tuy đã bắt quả tang một đối tượng đang có hành vi trộm cắp xe máy Wave BKS: 30F3 - 5384 ở trong bãi gửi xe của trường.

Tại trụ sở CAP Vĩnh Tuy nhân thân đối tượng được làm rõ là Nguyễn Ngọc Kim (SN 1985, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) là sinh viên một trường ĐH trên địa bàn Hà Nội. Kim khai nhận do cần tiền ăn tiêu nên khi phát hiện nhiều chủ phương tiện gửi xe vào bãi vội vàng, không cẩn thận, vẫn cắm chìa khóa ở xe, thấy dễ dàng Kim đã trộm cắp trót lọt 7 vụ, đến vụ thứ 8 thì bị bắt quả tang.

Sau khi trộm được xe Kim rửa xe cho sạch đẹp, tháo biển kiểm sát rồi chụp ảnh đăng lên một số trang mua bán xe máy trên mạng với giá chỉ bằng 1/3 giá trị thực của xe. Khi có người liên hệ mua thì Kim hẹn ra địa điểm công cộng để giao dịch mua bán.

Bằng cách bán hàng qua mạng đối tượng đã bán được 2 chiếc: Wave RS với giá 3,7 triệu và xe Airblade màu đỏ đen với giá 12 triệu. Những chiếc còn lại, phần lớn Kim đem bán cho Đinh Văn Võ (SN 1985, HKTT ở xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) và Cao Xuân Lộc, (SN 1988, HKTT ở phường Thịnh Lam, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình). Cả hai đối tượng này đều biết các xe máy của Kim đem bán cho là do phạm tội mà có nhưng vì tham rẻ nên đã mua lại rồi đem bán lại để hưởng chênh lệch từ 1- 4 triệu đồng/xe.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 3 đối tượng: Nguyễn Ngọc Kim, Cao Xuân Lộc và Đinh Văn Võ về các hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng đã thu giữ được 4 xe tang vật của các vụ trộm và tiếp tục mở rộng hướng điều tra.

Theo Trần Hòa (ANTĐ)