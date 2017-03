Gã tình nhân máu lạnh

Ngày 18-12-2010, người dân phát hiện chị Quyền Thị Lan Anh (SN 1976, ngụ huyện Tân Sơn, Phú Thọ) chết tại một rãnh nước ở vườn chè của gia đình. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu được một áo khoác của nam giới, một con dao gấp có dính máu; trên tay nạn nhân có một vết cắt, cổ nạn nhân có nhiều vết xước có thể do móng tay cào.

Đinh Công Dụng

Cơ quan công an nhận định, nạn nhân bị bóp cổ chết, hung thủ dùng dao cắt vào cổ tay nạn nhân là nhằm dựng hiện trường giả một vụ tự tử. Người nhà chị Lan Anh cho biết, chiếc áo khoác thu được ở hiện trường rất giống với chiếc áo mà Đinh Công Dụng hay mặc.

Dụng quê ở Ninh Bình nhưng thường xuyên đi xa nhà làm nghề xây dựng. Từ đầu năm 2010, Dụng đến huyện Tân Sơn, Phú Thọ làm thuê và ở trọ gần nhà chị Lan Anh. Mặc dù đã có vợ con ở quê nhưng biết chị Lan đã ly hôn và đang ở cùng hai con nhỏ, nên Dụng thường xuyên qua lại buông lời tán tỉnh. Đang thiếu thốn tình cảm lại gặp kẻ khéo mồm nên chị Lan Anh đã xiêu lòng. Khi gia đình chị Lan Anh biết về mối quan hệ này, đã yêu cầu Dụng về quê đưa bố mẹ lên Phú Thọ nói chuyện cưới hỏi. Cùng lúc đó, chị Lan Anh cũng thông báo đã có thai với Dụng. Không muốn phải gánh trách nhiệm, Dụng thuyết phục chị Lan Anh phá thai.

Với những thông tin thu thập được, Công an tỉnh Phú Thọ nhận định Dụng là nghi can số một và tổ tức truy tìm đối tượng này. Tuy nhiên, những người cùng làm với Dụng cho biết, trước khi xảy ra vụ án vài ngày, Dụng xin nghỉ về quê có việc. Các trinh sát lập tức lên đường về nhà Dụng nhưng gia đình hắn cho biết khoảng ba tháng nay Dụng không về nhà, cách đây ít lâu Dụng có ý định bỏ vợ nhưng gia đình cương quyết phản đối. Bằng biện pháp nghiệp vụ, các mũi trinh sát phong toả những nơi nghi vấn và đã bắt được Dụng khi hắn đang ẩn náu tại một nhà nghỉ.

Tại cơ quan công an, Dụng khai: Thời gian gần đây gia đình Lan Anh cương quyết bắt y phải đưa gia đình nên nói chuyện, nếu không sẽ bắt Lan Anh cắt đứt mối quan hệ. Trước tình cảnh đó, Dụng buộc phải giả vờ xin nghỉ về quê, nhưng kỳ thực là hắn bỏ nhà đi lang thang. Trong lúc quẫn bách, hắn nảy ra ý nghĩ độc ác là sát hại Lan Anh để chối bỏ trách nhiệm.

Đêm 16-12, Dụng quay về nhà chị Lan Anh nói dối là đã mời được bố đẻ lên Tân Sơn để nói chuyện cưới hỏi. Sau bữa cơm, Dụng rủ chị Lan Anh đi dạo trên vườn chè. Nhân lúc người tình sơ hở, Dụng dùng tay xiết cổ nạn nhân cho đến chết. Sau khi gây án, Dụng đưa xác nạn nhân đến rãnh nước và lấy áo khoác phủ lên. Biết chị Lan Anh có tiền, hắn cạy tủ lấy toàn bộ số tiền, sau đó ra chỗ giấu xác lấy hai chiếc điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn.





