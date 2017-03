Gã trai bán bạn vào ổ mại dâm

Công an huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) vừa quyết định khởi tố bị can Đoàn Văn Hùng (27 tuổi, ở huyện Việt Yên, Bắc Giang) về tội Mua bán người.

Theo cơ quan điều tra, tháng 6/2012, sau một thời gian quen biết làm bạn và tạo được sự tin tưởng, Hùng rủ Trần Phương Ninh (24 tuổi, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) đi chơi sau đó lừa bán cô sang Trung Quốc.



Sau một thời gian dài bị bán sang xứ người sống cuộc sống tủi nhục, Ninh đã may mắn tìm được đường trở về quê hương đoàn tụ với gia đình. Nghe con gái thuật lại sự việc, mẹ của Ninh đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi của Hùng.



Qua điều tra, xác minh đến ngày 25/8, Công an huyện Yên Phong đã làm rõ, Hùng lừa bán Ninh sang Trung Quốc để hoạt động mại dâm.

Công an huyện Yên Phong đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục làm rõ vụ án.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.