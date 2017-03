Gã trai chuyên quấy rối học sinh nữ

Gần đây ở xã Viên An, huyện Ứng Hoà, tỉnh Hà Tây xôn xao chuyện các cháu nữ sinh trên đường đi học bị một đối tượng giở trò sàm sỡ. Nhận được tin báo, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an Ứng Hoà đã xuống địa bàn tìm hiểu.

Tại đây, các anh được quần chúng phản ánh, sáng 15/8, cháu Nguyễn Thị H., 11 tuổi, học sinh lớp 6, nhà ở thôn Phù Yên trên đường đi học đến đầu dốc Ngõ Cả (Phù Yên) bất ngờ bị một đối tượng đi xe máy ôm ngang người định đưa lên xe nhưng cháu kêu, giãy giụa khiến gã phải bỏ chạy.

Nửa tháng sau, vào 7h30' sáng 30/8, cháu Tạ Thị T., 11 tuổi, trú ở Phù Yên, học sinh lớp 6 đi học đến gần khu vực cổng trường cũng bị một đối tượng đi xe máy ôm ngang người nhưng cháu kêu làm cho đối tượng không thực hiện được hành vi sàm sỡ.

Hôm sau 31/8, lại vào lúc 7h30', tại khu vực dốc Ngõ Cả, cháu Kim Thị V., 14 tuổi, trú ở Ba Thá (Viên An), học sinh lớp 9 cũng gặp trường hợp tương tự.

Riêng ngày 7/9 xảy ra liên tiếp 3 vụ việc. Hồi 6h là trường hợp cháu Đặng Thị U., 9 tuổi, trú ở Viên Ngoại (Viên An), học sinh lớp 4, đi học đến gần điếm canh đê cũng gặp một đối tượng đi xe máy dừng lại ôm ngang người, cháu kêu thì bỏ chạy.

Ba mươi phút sau, cháu Ngô Thị H., 14 tuổi, trú ở Viên Ngoại, học sinh lớp 9, gặp đối tượng này ở khu vực dốc Chùa. Đối tượng dừng xe chạy lại ôm H. từ phía sau khiến cháu sợ quá giãy giụa, ngồi thụp xuống. Rất may một người dân đưa con đi học phát hiện, kêu to làm đối tượng hoảng sợ bỏ chạy.

Đến 11h cùng ngày, cháu Lê Thị T., 14 tuổi, trú ở Viên Ngoại, học sinh lớp 9 đi chợ bằng xe đạp đến khu vực gần trụ sở UBND xã bị đối tượng nhảy xuống ôm ngang người nhưng người dân quanh đó kịp phát hiện, đổ xô ra, kêu lên khiến đối tượng bỏ chạy.

Vụ việc xảy ra liên tiếp trong khoảng thời gian ngắn (từ 15/8 đến 7/9), từ 6h30' đến 7h sáng, khi các cháu đang trên đường đến trường học. Đoạn tỉnh lộ 429 chạy qua Viên An là đoạn đường đê, hai bên chỉ là cánh đồng nên khá vắng người qua lại.

Công an huyện Ứng Hoà phối hợp với Công an xã Viên An cùng 2 trường tiểu học và trung học cơ sở bàn bạc, thực hiện một số biện pháp đảm bảo an ninh cho các cháu.

Trên tỉnh lộ 429, Công an xã tổ chức 4 chốt mật phục vào thời điểm các cháu đi và về học trong ngày. Đồng thời chính quyền xã sử dụng hệ thống loa truyền thanh của địa phương tuyên truyền nhằm ổn định tư tưởng và nâng cao cảnh giác cho bà con.

Ngày 21/9, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt số 4 ở khu vực Viên Ngoại, phát hiện một đối tượng đi trên chiếc xe máy Dream từ Ba Thá theo tỉnh lộ 429 đi vào Viên An. Có 4 cháu gái đang trên đường đi học ngược chiều, đối tượng dừng xe rồi nhảy xuống ôm, sờ ngực cháu Nguyễn Thị H, 14 tuổi, trú ở Phù Yên, học sinh lớp 9 Trường THCS Viên An.

Cháu H. phản ứng quyết liệt, hất tay gã ra. Ba cháu còn lại theo lời dặn của thầy cô, bố mẹ kêu cứu ầm ĩ khiến đối tượng hốt hoảng bỏ chạy, nhưng gã chỉ chạy được 50m thì bị tổ công tác bắt giữ.

Tại cơ quan CSĐT, đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Tiến (34 tuổi, trú ở Đống Vũ, Trường Thịnh, Ứng Hoà), có vợ và 3 con. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.