Gái bán dâm hết thời thành 'tú bà'

Sinh trưởng trong gia đình dân tộc Hre có 6 người con, Phạm Thị Tanh (29 tuổi, ở Ba Tơ, Quảng Ngãi) không được đến trường. Dù cực khổ, thiếu thốn ngay từ khi lọt lòng mẹ nhưng cô bé Tanh được trời phú sức khỏe hơn người và tính tình vui vẻ, nhanh nhẹn. 15 tuổi, với nước da trắng, khuôn mặt bầu bĩnh, Tanh trở thành đóa hoa đẹp của miền sơn cước Ba Tơ.

Ngày ấy, tối tối trai làng đến nhà Tanh chật cả ngõ. Không biết ngày nào “bom nổ chậm” nổ nên cha mẹ thúc giục Tanh mau chóng có chồng nhưng thiếu nữ cứ lần lữa vì không muốn “chung thuyền tình” với những chàng trai nghèo khó trong thôn.

Đầu năm 2004, một thanh niên lạ nói giọng miền Bắc đến thôn của Tanh. Thấy gia đình Tanh khó khăn, thanh niên này liền biếu vài món quà nhỏ và kể về cuộc sống giàu có của những người thành thị. Anh ta còn hứa sẽ xin việc làm cho Tanh khiến cô mừng như bắt được vàng, còn cha mẹ, anh chị em và bạn bè của sơn nữ này ai cũng mừng, bảo cô có cơ may hiếm gặp.

Phạm Thị Tanh bị bắt sau nhiều năm lẩn trốn pháp luật. Ảnh: PL VN

Vị khách phương xa này báo tin cho Tanh và gia đình biết đã liên hệ xin được việc làm cho Tanh ở Đắc Cơ. Dù không biết Đắc Cơ là nơi nào nhưng nghe nói công việc có thu nhập cao, bố mẹ và Tanh mừng lắm. Sau đó Tanh bị đưa ra tận miền Bắc rồi thẳng lên biên giới vượt biên sang Trung Quốc.

Thiếu nữ được dắt đến nhà một người đàn bà 40 tuổi ở Quảng Tây, Trung Quốc. Công việc của Tanh là phục vụ tại tiệm tạp hóa do bà An làm chủ. Trao Tanh cho bà An, gã thanh niên “thân thiện” kia lập tức bỏ đi không một lời từ biệt.

Từ đó, sáng sớm, Tanh bị bà chủ gọi dậy nấu nướng, quét dọn, lau chùi nhà vệ sinh... Cứ thế, Tanh làm quần quật suốt ngày, nhiều lúc phải làm cả ban đêm. Hết tháng thứ hai, thứ ba Tanh hỏi bà chủ mới hay rằng bà ta đã mua cô nên phải làm việc chứ không được nhận lương. Gần một năm sau, An đưa Tanh vào con đường mại dâm. Lúc đầu Tanh kháng cự quyết liệt nhưng khi bị đám tay chân đầu gấu của bà An đánh đập không thương tiếc, cô đành chấp nhận.

Tanh không nghĩ đến việc trốn hay chống đối bà An nữa. Chỉ chưa đến 3 năm, Tanh từ cô gái ngây thơ đã trở thành "gái làng chơi" lão luyện trong "nghề" buôn hương bán phấn. Tú bà An bắt đầu tin tưởng và không quản lý chặt Tanh như ngày mới “nhập môn”.

Năm 2006, thấy Tanh không còn hấp dẫn với khách làng chơi, bà An đưa tiền cho Tanh về Việt Nam. Trước đó, An đã dạy cho Tanh cách kiếm tiền bằng buôn người. An chỉ vẽ cho Tanh những chiêu dụ dỗ, lừa gạt các cô gái ngây thơ, nhẹ dạ để mang sang Trung Quốc bán.

Về lại quê nhà, Tanh nói với mọi người là sang Trung Quốc buôn bán nên rất giàu có. Nhìn Tanh mặc những "bộ cánh" đắt tiền với dáng vẻ thành thị, nhiều người trầm trồ thán phục. Tháng 7/2007, Tanh tình cờ gặp Trương Văn Thành (ở Thái Nguyên), kẻ bị Công an tỉnh Bắc Giang truy nã toàn quốc về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.



Tanh nhanh chóng yêu và sống chung như vợ chồng với gã tội phạm này rồi cùng bàn bạc kế hoạch tìm kiếm, dụ dỗ các cô gái ở miền núi để bán sang Trung Quốc.

Tháng 10/2007, Tanh và Thành vượt biên sang Trung Quốc trao đổi giá cả mua bán người với "tú bà" An. Sau đó, cả hai quay trở về Việt Nam và bắt đầu việc “tìm hàng” ở các huyện Sơn Tây, Sơn Hà và Ba Tơ (Quảng Ngãi), dùng vỏ bọc “xin việc giùm” để nhắm tới các cô gái ngây thơ, nhà nghèo.

Ngày 24/8/2008, Tanh đã đưa 3 cô gái đến Móng Cái, Quảng Ninh. Tại đây, "tú bà" An phái người đưa nhóm Tanh cùng 3 cô gái vượt sông Ka Long. Với cuộc buôn người này, Tanh và Thành nhận 17.600 nhân dân tệ rồi trở về Việt Nam.

Đồng tiền đã làm Tanh quên mọi ám ảnh về nỗi đau tột cùng của người con gái từng bị sập bẫy trên đất khách. Ngày 3/9/2008, Tanh và Thành tiếp tục dụ dỗ 2 phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán. Tuy nhiên, khi đến huyện Mộ Đức thì bị Công an huyện mai phục bắt giữ. Lúc này, vì Tanh mang thai nên cơ quan điều tra cho tại ngoại.

Lợi dụng việc được cho tại ngoại, tháng 1/2009, Tanh đã bỏ trốn. Sinh con xong, Tanh phó mặc cháu bé cho cha mẹ nuôi dưỡng, còn cô ta quay lại bán dâm. Tháng 6 vừa qua, các trinh sát Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt được Tanh khi cô ta đang ẩn náu tại tỉnh Bình Định.

Theo Pháp luật Việt Nam