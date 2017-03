Gái mại dâm vào trường đại học

Nhà chờ xe buýt trước cổng Trường ĐH KHXH-NV TPHCM, nơi “nghỉ chân” của gái mại dâm - Ảnh: Thành Đồng



Một ngày cuối tháng 12-2010, có hai cô gái ngồi rất lâu ở trạm xe buýt trước cổng Trường ĐH KHXH-NV TPHCM (quận 1 - TPHCM), mặc bao chuyến xe đến rồi đi.Khoảng 11 giờ 30 phút, hai cô này đứng lên bước vào cổng trường, thẳng tiến đến khu vực sảnh D, C vừa lúc sinh viên tan học tủa ra. Sau một lúc tiếp cận một nhóm nam sinh viên, cuối cùng họ bước ra khỏi cổng trường cùng “khách” tiến về hướng cầu Thị Nghè.Nhiều nam sinh viên của Trường ĐH KHXH-NV và Khoa Dược (nằm đối diện Trường ĐH KHXH-NV) cho biết nhiều khi họ đang đi trong trường, hai cô gái trên chặn lại hỏi bâng quơ vài chuyện và cuối cùng buông một câu tỉnh bơ: “Đi “chơi” với em nhé!”.Còn theo một số người buôn bán ở phía ngoài cổng trường này, các cô gái mại dâm trên hoạt động chủ yếu ở khu vực xung quanh Thảo Cầm Viên, cầu Thị Nghè, khu vực sân vận động Hoa Lư, chỉ lui tới trường vào giờ tan học hoặc buổi tối để tìm khách là sinh viên VN và cả sinh viên nước ngoài. Đồng hành cùng họ là những người chạy xe ôm, vừa làm nhiệm vụ chở khách về điểm “đáp” vừa “săn hàng” cho gái mại dâm.Tương tự, tại Trường ĐH Kiến trúc TPHCM (quận 3), ĐH Giao thông Vận tải TPHCM (quận Bình Thạnh), gái mại dâm trước đây hoạt động ở khu vực chân cầu Sài Gòn (quận Bình Thạnh), cầu Đen (quận 2) nay lân la về đây tìm “khách”. Họ ăn mặc khá kín đáo, lịch sự khiến nhiều người nhầm là cựu sinh viên của trường...Từ ngã ba Lâm Viên đi vào ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM (thuộc huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương) là địa bàn hoạt động của gần chục cô gái mại dâm. Một người chạy xe ôm tại bến xe buýt gần đó tiết lộ càng về khuya, họ tập trung về đây càng nhiều, táo bạo đi vào một số trường ĐH như ĐH Kinh tế, ĐH Quốc tế, khu điều hành ĐH Quốc gia, thậm chí cả phòng trọ tìm nam sinh viên mời gọi.Người này còn cho biết vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, số gái mại dâm hoạt động càng đông hơn. Thêm vào đó, xung quanh Trường ĐH Công nghệ Thông tin TPHCM (trước đây là Trung tâm Giáo dục Quốc phòng TPHCM), gái mại dâm đã về đây thuê phòng trọ để tiện hành nghề vì gần nhiều trường ĐH.Cứ đêm xuống là họ lại vào vai sinh viên tìm đến các khu vực lân cận của một số trường ĐH, khu trọ sinh viên khiến nữ sinh viên cũng bị hiểu lầm và bị vạ lây.Có một thực tế, vì một số nam sinh viên có lối sống không lành mạnh, ăn chơi đua đòi nên gái mại dâm đã tìm về đây để hành nghề. Tình hình an ninh trật tự những nơi này cũng bị ảnh hưởng khi gái mại dâm còn là những siêu trộm, lợi dụng sơ hở của sinh viên để lừa gạt lấy tài sản (máy tính xách tay, điện thoại, tiền...).Từ lâu, Làng ĐH được nhiều người biết đến là một khu ngoại thành khá yên tĩnh, nơi dành cho sinh viên học tập và nghiên cứu nhưng từ khi gái mại dâm tìm về, khu vực này không còn được yên bình và trong sáng.