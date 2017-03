'Gái pass' và những chiêu né thời công nghệ cao

Giao dịch chớp nhoáng

Lợi dụng công nghệ internet, nhiều người đã lập ra những trang web, diễn đàn, forum - mạng xã hội để tổ chức hoạt động môi giới mại dâm dưới những dạng thức tinh vi nhằm gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Thực tế đang cho thấy, hoạt động mại dâm thời gian trở lại đây đang có những biến tướng khôn lường. Không đứng đường mời chào dân chơi, không “cò kè” trong giao dịch, hoạt động mại dâm thời công nghệ internet đang sử dụng nhiều chiêu thức tinh vi để né lực lượng chức năng và dịch vụ “gái pass” là một điển hình.

Đây là cách gọi của nhiều dân chơi về loại giao dịch mại dâm thông qua điện thoại, mạng internet và “pass” – mã số liên hệ. Số gái mại dâm hoạt động trong lĩnh vực này đều có một “pass” nhất định được ký hiệu bởi các dãy số tự nhiên hoặc câu nói mặc định ví như: “Em ở số nhà… à”, “Anh là bạn anh…” ... Hoàng, 35 tuổi nhà ở đường Kim Mã (quận Ba Đình, Hà Nội) – một dân chơi trong lĩnh vực “gái pass” cho biết, dịch vụ “gái pass” là một trong những chiêu thức mới của các đầu nậu nhằm tăng độ sang cho gái gọi cũng như né sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Theo chỉ dẫn của Hoàng, chúng tôi có được địa chỉ trang web chuyên quảng cáo, cung cấp “gái pass”. Truy cập vào trang này, chúng tôi thêm hiểu thế nào là dịch vụ “gái pass”, thế nào là giao dịch chớp nhoáng.

Giao diện màn hình hiện ra vô số các thông tin liên quan đến “gái pass”. Sau ít phút vờ là thành viên của diễn đàn, chúng tôi đã có trong tay số điện thoại và “pass” của một “gái pass” có tên giao dịch là Quỳnh N, ở khu vực quận Cầu Giấy (Hà Nội). Gọi vào số điện thoại 0162838xxxx, từ đầu dây bên kia một giọng nói nhẹ nhàng đáp: “Alô, ai đấy ạ”.

Khi thấy tôi gọi tên, và đọc đúng “pass”: “Anh là bạn anh Cường”, cô gái Quỳnh N liền tỏ ra đã quen tôi tự lúc nào. Thấy tôi đang có nhu cầu đi “giải trí” vào buổi tối, Quỳnh N cho hay, giá “tàu nhanh” là 400k (400.000 đồng), còn qua đêm là 1,5 triệu đồng. Trước ghi gác máy, Quỳnh N không quên bồi thêm một câu lẳng lơ: “Tối đi, nhớ gọi em nhé cưng!”.

Cũng giọng nói ngọt ngào, dễ thương và đưa đẩy câu chuyện, khi thấy tôi tâm sự là đang thiếu thốn tình cảm và đọc pass: “Bạn của Long”, “gái pass” có tên giao dịch T.V sau khi gác máy với lý do: “Em đang bận” đã nhắn tin lại cho tôi với nội dung khá sốc: “A wa ngo xxx Tran Duy Hung, n2 T.H.X. Nt so phong cho e, 400k…” (Anh qua ngõ xxx Trần Duy Hưng, nhà nghỉ T.H.X. Nhắn tin số phòng cho em, 400 ngàn đồng/lượt - PV). Nhìn tin nhắn nay, chúng tôi mới hay, thì ra cô gái có tên T.V là một trong những “gái pass” chuyên nghiệp, có sẵn địa chỉ nhà nghỉ quen thuộc chuyên phục vụ các cuộc mua bán thân xác của mình.

Trong quá trình cận cảnh những cuộc giao dịch chớp nhoáng liên quan đến dịch vụ “gái pass” hiện nay, chúng tôi được hay, mặc dù có số điện thoại, có tên giao dịch, song nếu không đọc đúng “pass”, cuộc ngã giá, đặt lịch… đi chơi trước đó coi như trở thành vô nghĩa.

Nói vậy cũng bởi, qua kênh thông tin từ Hoàng, ngày 19/10, chúng tôi gọi điện thoại cho cô gái có cái tên giao dịch là Quỳnh C. Sau ít phút trò chuyện cởi mở, khi đề cập đến chủ đề chính - ngã giá, đặt địa điểm mua vui, thấy tôi không gọi đúng “pass”, cô gái này liền đốp một câu: “Nhầm máy rồi anh nhé, nếu đúng là “bạn” thì nói chuyện sau”.

Nghe đoạn đến đây, tôi thấy rằng, chỉ khi nào có “pass”, dân chơi mới có thể đi vào những chủ để chính liên quan đến việc mua bán thân xác, sở hữu dịch vụ “gái pass” mà thôi.

Vén màn bí mật

Không chỉ tổ chức hoạt động mại dâm đơn lẻ, trên một số trang mạng xã hội hiện nay, nhiều “đầu nậu” cung cấp dịch vụ “gái pass” còn thiết lập cả các tour - cung cấp gái gọi đi du lịch dài ngày cùng dân chơi.

Đơn cử như trên trang web: www.dichvu...., một đầu nậu đã quảng cáo: “Em là chủ đường dây chuyên cung cấp gái teen, từ 16 đến 25 tuổi, có tất cả các loại hàng; chuyên nhận massage phục vụ các anh tại nhà, không ngại xa, ở các khu vực Hà Nội và TP.HCM…”.

Cũng theo lời quảng cáo, cơ sở của “đầu nậu” này còn cung cấp cả các em “gái pass” đi tour dài ngày, để phục vụ người có nhu cầu. Đáng bàn, đi kèm với những lời quảng cáo bốc trời này là số điện thoại dùng để giao dịch: 0979.619.xxx và 0949.619.xxx. Tìm hiểu chúng tôi được hay, đây cũng là hình thức môi giới mại dâm theo kiểu tổ chức đi “tour” du lịch giống với đường dây do má mì Phạm Thị An Nga tổ chức vừa bị Cục CSĐT tội phạm về TTXH (Bộ Công an) triệt phá.

Trước đó, đường dây của Nga có khoảng hơn 20 gái gọi và Nga đã có hành vi môi giới mại dâm dưới hình thức tổ chức các sự kiện, đi tour. Giá cả mỗi cuộc mua bán thân xác theo kiểu đi tour du lịch này luôn cao ngất ngưởng. Để thu hút khách mua dâm, Nga đã lập trang web, chụp ảnh từng cô gái để dân chơi có nhu cầu tham khảo, đặt hàng…

Thâm nhập vào dịch vụ “gái pass” thời công nghệ, chúng tôi được hay, để hút dân chơi, bên cạnh thông tin về số điện thoại, tên, tuổi, nhiều “đầu nậu” đã post các bức ảnh sexy, chụp dưới các góc độ khác nhau về “gái pass” lên trên trang mạng xã hội, diễn đàn – chuyên cung cấp dịch vụ của mình. Đính kèm là hàng loạt thông số về số “gái pass” này. Nào là độ tuổi, nhan sắc, kinh nghiệm – độ nhiệt tình “phục vụ” khách hàng, rồi các số đo vòng 1, vòng 2, vòng 3... tất cả đều có.

Đáng bàn, tại một số trang web, diễn đàn, các đầu nậu còn tung ra chiêu thức kiếm tiền bằng cách yêu cầu dân chơi sau khi truy cập vào trang mạng, xem hình “gái pass”, nếu muốn biết số điện thoại để liên lạc thì phải đăng ký thành viên và chịu phí từ 5.000 - 10.000 đồng.

Điển hình như trang web chuyên cung cấp dịch vụ “gái pass” có tên miền: www.banhm..., dân chơi nếu muốn check – lấy số điện thoại thì phải đăng ký, làm thành viên của diễn đàn, và phí chi trả mỗi lần truy cập, xem số điện thoại của các “gái pass” là 5 ngàn đồng mỗi lượt. Mặt khác để tiện cho khách làng chơi chủ động lựa chọn “gái pass” đi chơi, chủ nhân trang web này còn post ảnh, ghi rõ địa danh khu vực hoạt động thường xuyên của các cô gái trong đường dây của mình.

Trên thực tế, liên quan đến những đường dây môi giới mại dâm theo dạng thức “gái pass”, post hình ảnh lên các trang mạng xã hội để quảng cáo, để hút khách này, thời gian trở lại đây, lực lượng chức năng cũng đã khám phá không ít vụ việc.

Mới đây, ngày 30/9, cơ quan CSĐT công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Việt, 26 tuổi ở quận Ba Đình (Hà Nội) vì có hành vi tổ chức, môi giới mại dâm. Trước đó, Việt cùng đồng bọn đã mở diễn đàn, post ảnh khỏa thân, kể lại câu chuyện về hình ảnh, đặc điểm của gái bán dâm lên trang mạng này cung cấp dịch vụ mua bán thân xác cho khách có nhu cầu, trang mạng mà Việt làm admin có tên miền là: www.gai...

Việc khám phá các đường dây mại dâm trên mạng internet, trong đó có hoạt động môi giới mại dâm liên quan đến “gái pass” của lực lượng chức năng đang gặp phải một số khó khăn như: Một số trang web có máy chủ đặt ở nước ngoài; người điều hành trang web, diễn đàn không ở Việt Nam tuy nhiên.

Với quyết tâm không để lọt tội phạm, các đường dây vi phạm pháp luật dạng này vẫn bị bóc gỡ, đưa ra ánh sáng của pháp luật.

Theo Công An Nhân Dân