Gần 100 cảnh sát đồng loạt kiểm tra 15 khách sạn ở Bình Chánh

Ngày 12-5, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đang phân loại, lập hồ sơ xử lý 15 người có biểu hiện tàng trữ, sử dụng ma túy do các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM chuyển giao.



Trước đó, từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 11-5, gần 100 cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) và Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM đã tiến hành kiểm tra đồng loạt 15 khách sạn ở khu dân cư Trung Sơn, Him Lam (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh).



Tang vật qua kiểm tra các khách sạn ở khu dân cư Trung Sơn. Ảnh: CTV

Tại hai khách sạn ở khu dân cư Trung Sơn, cảnh sát phát hiện 15 người thuê phòng để sử dụng ma túy đá, trong đó có 10 cô gái. Hầu hết các “kiều nữ” tuổi 16-20 thuộc diện con nhà khá giả, mới theo bạn bè tập tành ăn chơi, sử dụng ma túy.

Ngoài ra tại hiện trường, cảnh sát còn thu giữ các dụng cụ dùng để sử dụng ma túy như bình thủy tinh, bình hút, ống hút shisha, túi nylon chứa bột tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Đoàn kiểm tra đã chuyển giao biên bản, hồ sơ, tang vật và đối tượng hiềm nghi cho Công an huyện Bình Chánh.

Qua đợt kiểm tra đột xuất, 10 khách sạn đã bị lập biên bản vi phạm hành chính về các lỗi như không kiểm tra, lưu giữ giấy tờ tùy thân của khách thuê phòng, không đăng ký lưu trú với cơ quan công an địa phương theo quy định.



Người bị nghi vấn sử dụng ma tuý bị phát hiện trong khách sạn. Ảnh: CTV

Trước đó, sáng 18-3, Phòng PC64 phối hợp Phòng PC45 - Công an TP.HCM kiểm tra khách sạn Tân Kim Sơn (đường số 3 KDC Trung Sơn) phát hiện và tạm giữ 15 người để làm rõ nghi vấn “tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Công an cũng thu giữ bảy bịch ma túy tổng hợp (hơn 41 g), hai bịch heroin (300 g), 42 viên hồng phấn, một roi điện, hai mã tấu, dao lê…