Gần 100 cảnh sát với 8 giờ vây bắt nhóm bịt mặt cướp tiệm vàng

Sáng 29/10, đại diện Công an tỉnh Hà Nam, thiếu tá Lê Hải Nam, Phó Phòng cảnh sát hình sự tỉnh đã thông báo kết quả điều tra, truy bắt nhóm cướp tiệm vàng Ngọc Bốn, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm.

Thiếu tá Nam cho biết, khoảng 10h15, chủ tiệm vàng Ngọc Bốn tại huyện Thanh Liêm là ông Nguyễn Ngọc Bốn gọi điện thoại báo lên công an tỉnh vừa bị toán cướp cầm súng và các hung khí xông vào đập phá tủ kính trưng bày trang sức, cướp số vàng khoảng 30 cây, trị giá 1,5 tỷ đồng. Giám đốc công an tỉnh Hà Nam, Thiếu tướng Nguyễn Văn Khuông, chỉ đạo các lực lượng cảnh sát hình sự, 113, giao thông, công an huyện Thanh Liêm tham gia truy xét, khám nghiệm hiện trường, đuổi bắt nhóm cướp.

Hành vi của nhóm cướp đã bị camera an ninh của tiệm vàng ghi lại.

Từ hình ảnh do camera của tiệm ghi lại toàn bộ diễn biến vụ cướp, với sự vào cuộc của người dân, gần 100 cán bộ được tung vào cuộc, chia làm 3 tổ công tác, chặn các ngả đường. Do tiệm vàng nằm sát Quốc lộ 1 nên cảnh sát giao thông được huy động chặn bắt nhóm cướp. Theo một số người dân, sau khi gây án, nhóm cướp phóng ôtô rất nhanh hướng về Ninh Bình.

Các trinh sát đuổi theo, thấy nhóm nghi phạm đi xe 12 chỗ, quay đầu hướng về Hà Nội rồi rẽ vào phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý. Đánh giá khu vực này không giao với đường quốc lộ, chỉ là đường liên thôn, Công an tỉnh phân công các trinh sát chặn mọi ngả ra vào phường này.

Khoảng 10h45, tổ công tác phát hiện ở nhà bà Nguyễn Thị Thoa (77 tuổi, bà nội Phạm Xuân Hảo) hiện sống một mình nhưng có tiếng nhiều người, song cửa lại khóa. Căn nhà có tường rào xây cao gần 4m, chăng dây thép gai, các ô thoáng đều bịt kín.

Phát hiện nhiều người đi lại trong căn nhà này, trinh sát gọi cửa song bà Thoa lớn tiếng phản ứng, kêu mất chìa khoá. “Nhận định nhóm cướp đang tập trung tại đây, Giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo toàn bộ lực lượng vây bắt”, thiếu tá Nam nói.

Số hung khí thu giữ trên chiếc ôtô nhóm cướp dùng đi gây án.

Lúc đó, một tổ công tác tiếp cận phía sau căn nhà phát hiện có ba thanh niên mặc quần soóc bò, trèo tường bỏ trốn. Các trinh sát đã đuổi theo và bắt được Đinh Khắc Quang (18 tuổi), rồi lần lượt đến Hảo và Lê Thanh Tùng.

Ở phía cổng, sau nhiều lần thuyết phục bà Thoa mở không được, các trinh sát đã dùng kìm phá khoá. Bên trong sân, chiếc ôtô giống với mô tả của người dân nhóm cướp dùng làm phương tiện gây án phủ kín bạt. Chiếc xe được lắp biển số (khác với thông tin nhân chứng cho biết thấy xe mang biển 30N...), riêng phía trước chưa kịp thay. Trên xe có nhiều mảnh kính vương vãi.

Khám xét căn nhà, lực lượng chức năng thu được rìu tự tạo, dao, búa, đao cùng gang tay, khẩu trang. Trên mặt ao của căn nhà, cảnh sát phát hiện nhiều tấm gài nhẫn bị vứt nổi trên mặt nước. Từ chiều hôm đó đến tối lần lượt hai nghi can còn lại là Hoàng Văn Hùng (22 tuổi) và Lê Bá Thọ (18 tuổi) bị bắt.

Tại cơ quan điều tra, Hảo thừa nhận cùng đồng bọn gây ra vụ cướp trên, khai vứt vàng xuống ao của một người dân trong phường. “Chúng tôi đã phải huy động thợ lặn mò tang vật nhưng không thấy”, thiếu tá Nam kể.

Căn nhà kinh doanh vàng của gia đình ông Nguyễn Ngọc Bốn.

Sau nhiều giờ đấu tranh, Hảo đã thừa nhận nơi giấu vàng. Thanh niên này được áp tải đến hiện trường là chiếc cống thoát nước của người hàng xóm nơi Hảo ở. Khi bật nắp cống, cảnh sát thu giữ được chiếc túi đựng toàn bộ 150 nhẫn các loại, 16 đôi hoa tai, 16 dây chuyền, 11 đoạn hình khối kiểu kiềng, một lắc tay cùng khẩu súng K59.

Theo lời khai của Hảo, trước khi gây án 3 ngày chúng đã xuống hiện trường, theo dõi hoạt động của gia chủ. Hùng được Hảo giao khẩu súng K59 để khống chế chủ tiệm vàng, Tùng cầm rìu, Thọ mang búa, Quang cầm túi đựng vàng.

Khoảng 10h ngày 28/10, Hảo lái ôtô chở cả bọn, lùi đuôi xe vào tiệm Ngọc Bốn rồi 4 tên mang hung khí xông vào. Vừa đẩy cửa kính bước vào trong, Hùng giơ súng doạ chủ tiệm, 3 tên còn lại vung búa, rìu, dao, đao đập vỡ tủ trưng bày vơ số vàng trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng. Sau đó, chúng ào chạy ra ngoài, lên xe phóng đi mà không gặp sự phản kháng nào do lúc đó vợ chồng chủ tiệm hoảng sợ đã bỏ chạy.

Theo thiếu tá Nam, vụ cướp tiệm vàng trên rất táo tợn, manh động. "Tuy nhiên, việc phá án được nhanh chóng do có sự phối hợp kịp thời của bị hại. Hàng tháng, hàng quý, chúng tôi đều tổ chức phổ biến với các tiệm vàng về việc lắp camera, có bảo vệ… đồng thời để lại đường dây nóng của cảnh sát", thiếu tá Nam nói.

Theo Việt Dũng/VNE