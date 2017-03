Gần 20 người bịt mặt tấn công một tài xế

Do không biết mặt anh Sáu nên nhóm người này đã nói chuyện với anh, sau đó anh vào trốn trong Công ty cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa. Lát sau, một người tên Hảo đến và chỉ đạo nhóm này ngang nhiên vào các phòng trong công ty tìm anh Sáu. Sau khi không tìm thấy anh Sáu, nhóm người này để lại hai người nằm trên xe chở báo để mai phục. Thấy một cán bộ của công ty đứng cạnh xe gọi điện thoại cho công an, hai người này lẳng lặng rút lui.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra do Hảo nhờ anh Sáu cho một người nhà đi nhờ. Thấy sự việc nhiều dấu hiệu bất thường, anh Sáu không làm theo ý Hảo. Trên đường vào Nha Trang, nhóm của Hảo đã chặn đường anh Sáu ở huyện Ninh Hòa để đánh dằn mặt.