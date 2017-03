Gần 20 người hỗn chiến ở chợ Hạ Long

Hung khí đượchai nhóm sử dụng. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long đang điều tra nguyên nhân vụ hỗn chiến chiều tối 28/3 tại chợ Hạ Long 2 khiến 4 người bị thương.

Theo báo Quảng Ninh, một số nhân chứng cho biết, sau cuộc cãi vã, 3 chiếc xe bán tải chở gần 20 người ập đến cổng chợ, cầm hung khí là dao bầu gắn trên ống tuýp sắt và lưỡi lê lao vào ẩu đả.

Sau khoảng 30 phút, người của cả bên đều dính đầy thương tích. Ba thanh niên nằm gục trên vũng máu, nhiều người khác bị thương nhẹ.

Các bác sĩ bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh cho biết, 4 người nhập viện đã qua cơn nguy kịch, một người bị thương nhẹ được xuất viện. Trong số này có anh em ruột Nguyễn Tiến Chung (42 tuổi, phường Cao Xanh) và Nguyễn Tiến Thắng (38 tuổi, phường Hồng Hải) cùng ở TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Anh Chung bị thương rất nặng, vết thương sọ não hở, tổn thương xoang tĩnh mạch dọc, vẫn đang phải thở máy. Còn anh Thắng bị chấn thương vùng mặt, vỡ xương hàm đã tỉnh táo.

Chiều 29/3, Công an TP Hạ Long cho biết, đã xác định được các cá nhân liên quan đến vụ hỗn chiến.

Cổng điện tử Quảng Ninh cho hay, nguyên nhân vụ việc là do có sự tranh giành giữa hai nhóm thanh niên cùng mang dù, bạt đến hồ thải xỉ than của Nhà máy Nhiệt điện Hà Khánh (TP Hạ Long) làm lán để hớt váng xỉ thải trên mặt hồ bán cho cơ sở ép gạch. Hai nhóm hẹn 15h cùng ngày gặp nhau tại chợ Hạ Long 2 để thỏa thuận nhưng do không thống nhất được nên đã xảy ra xô xát.

Công an TP Hạ Long đã dỡ bỏ các lều, lán dựng trái phép tại khu vực hồ xỉ thải, yêu cầu 6 thanh niên được thuê hớt váng xỉ trở về địa phương để làm rõ sự việc.

