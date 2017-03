Gần 200 sư trụ trì bị một phụ nữ lừa đảo

Hành vi của Thanh không chỉ làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các Hội trên mà còn lợi dụng lòng hảo tâm của các nhà chùa.



Qua công tác nắm tình hình, Đội An ninh nhân dân, Công an huyện Khoái Châu, Hưng Yên phát hiện có một đối tượng nữ khoảng 40 tuổi thường đến các chùa để xin công đức, ủng hộ các cháu khuyết tật có nhiều điểm nghi vấn.Trung tá Phạm Thế Tùng, Trưởng Công an huyện Khoái Châu đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự, phối hợp với Đội An ninh nhân dân xác minh, điều tra hành vi phạm tội của đối tượng. Theo đó, đã vận động các chùa cung cấp thông tin, đồng thời tuyên truyền thủ đoạn lừa đảo để các chùa nâng cao tinh thần cảnh giác. Ngày 29/8, khi đối tượng đến chùa thuộc thôn 2, xã Ông Đình, Khoái Châu xin từ thiện, sư trụ trì đã báo cáo với cơ quan Công an.Tổ công tác Công an huyện Khoái Châu đã đến hiện trường phối hợp với Công an xã kiểm tra hành chính đối tượng, phát hiện trong túi người phụ nữ trên có một số giấy giới thiệu, giấy khai sinh, giấy họp họ… nghi giả nên đã đưa về trụ sở cơ quan Công an đấu tranh. Suốt 2 ngày ròng, đối tượng quanh co hết lý do này đến lý do khác, cho đến khi cơ quan Công an thu được quyển sổ điện thoại cô ta bí mật giấu dưới đế giày, đối tượng mới khai nhận tên thật là Nguyễn Thị Thanh, 40 tuổi, trú ở thôn Đông Phòng, xã Ngọc Long, Yên Mỹ, Hưng Yên.Theo lời khai của Thanh, thấy việc kiếm tiền từ những người hảo tâm dễ dàng nên Thanh đã giả danh cán bộ hội người mù đi bán tăm dạo. Sau này, đi nhiều nơi, thấy việc bán tăm tuy có tiền nhưng không nhiều, lại vất vả nên Thanh chuyển sang lừa đảo xin tiền ủng hộ. Theo đó, Thanh làm giả giấy giới thiệu của các hội: Nhân tâm, người mù, người khuyết tật…, sau đó đến nhiều chùa ở Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội… để quyên góp tiền ủng hộ các trẻ em mồ côi, cơ nhỡ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…Chính vì thấy Thanh có giấy tờ đầy đủ nên khi đến chùa nào, cô ta cũng xin được tiền từ thiện, thấp nhất cũng khoảng 1 triệu đồng, nhiều chùa có quỹ công đức lớn đã đưa cho cô ta 5 đến 10 triệu đồng. Đặc biệt, trong lúc mạo danh đi xin từ thiện, Thanh còn biết nhiều chùa muốn xin trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn để nuôi dưỡng nên nghĩ ra một chiêu “quái” hơn là làm giả hồ sơ về trẻ mồ côi để “kiếm” tiền của nhà chùa.Theo đó, trong 1 lần đi bán tăm, cô ta nhặt được 1 giấy khai sinh công chứng cấp cho 1 người ở xã Hồng Thái Đông, Đông Triều, Quảng Ninh, Thanh đã đem về scan lại phần chữ ký, con dấu của Phó Chủ tịch xã Hồng Thái Đông rồi tự soạn các giấy tờ để lừa đảo. Điển hình như trường hợp Thanh lừa chùa Vân Trì, ở huyện Khoái Châu.Khi đến xin từ thiện ở đây, biết nhà chùa muốn xin trẻ em làm con nuôi nên Thanh đã nói với sư thầy Thích Nữ Liên Trí – trụ trì nhà chùa rằng cô ta biết một gia đình có cháu bé 5 tuổi, bố mẹ chết phải ở với ông nội nên muốn cho cháu làm con nuôi. Theo lời Thanh thì kinh phí để xin con nuôi phải mất 5 triệu đồng. Ít hôm sau, Thanh mang đến một “lô” giấy tờ gồm giấy khai sinh của cháu bé, giấy xác nhận của chính quyền địa phương, giấy họp họ đồng ý cho cháu bé làm con nuôi… đưa cho sư thầy xem.Cô ta nỉ non rằng ông nội cháu bé đã hơn 80 tuổi, chỉ muốn có một cỗ hòm ván để sau này yên tâm nhắm mắt. Tưởng nguyện vọng của gia đình như vậy, sư thầy đã đồng ý đưa cho Thanh 3 triệu đồng để giúp gia đình. Không ngờ, toàn bộ số tiền trên đã bị Thanh chiếm đoạt tiêu xài hết.Đến ngày 7/9, Nguyễn Thị Thanh khai nhận đã lừa đảo khoảng 200 chùa ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng