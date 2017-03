Gắn biển số giả xe quân đội để chở hàng lậu

(PL)- Chiều 24-4, thông tin từ Phòng CSGT đường bộ (PC67), Công an tỉnh An Giang cho biết đã bàn giao ô tô bảy chỗ cùng 5.400 gói thuốc lá ngoại nhập lậu cho Công an huyện Châu Phú thụ lý điều tra theo thẩm quyền.



Rạng sáng cùng ngày, CSGT An Giang tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 91 (đoạn qua xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú), phát hiện ô tô bảy chỗ biển số QB 17-22 (biển số xe quân đội) có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. Tài xế bỏ chạy một quãng xa rồi dừng lại, bỏ xe trốn thoát. CSGT phát hiện trên xe chở thuốc lá lậu và một biển số đỏ giả.

Các biển số đỏ giả thu giữ trên xe 67A-013.73. Ảnh: G.TUỆ Qua kiểm tra, xe này có biển số thật là 67A-013.73, chủ xe ngụ xã Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, An Giang. Trước đây, ô tô này từng gắn biển số xanh 80B… giả chạy trên đường. Hiện công an đang làm rõ vụ việc. GIA TUỆ