Gần chục công nhân trộm 7,5 tấn chì trong KCN Đồng Nai

Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) vừa khởi tố, bắt tạm giam chín bị can về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có gồm. Các công nhân này làm việc ở Công ty TNHH Center Power Tech KCN Nhơn Trạch 2, huyện Nhơn Trạch có hành vi trộm 7,5 tấn chì (gần 400 triệu đồng) của công ty.



Vũ Văn Dũng là đối tượng cầm đầu trong nhóm trộm cắp

Theo điều tra ban đầu, lợi dụng sự quản lý tài sản của công ty trong việc cấp chì cho các bộ phận sản xuất bình ắc quy. Vũ Văn Dũng đã lôi kéo các công nhân khác tham gia các vụ trộm.

Các công nhân có nhiệm vụ thu gom số thanh chì dư trong quá trình sản xuất hoặc làm hai phiếu lãnh chì. Sau đó, một lái xe nâng mang giấu trong các bao rác công nghiệp hoặc trong thùng đựng dụng cụ công trình.

Các bị can cấu kết với một người thi công công trình trong Công ty TNHH Center Power Tech thuê xe ba gác hoặc xe tải vào chở đồ công trình là các bao rác công nghiệp và bao tải thùng đồ nghề mang đi bán.