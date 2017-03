Gần chục nữ tiếp viên nhà hàng nghiện ma túy… ngồi tiếp khách

Tối 7-1, Công an quận 5 đã bất ngờ kiểm tra hành chính nhà hàng Quỳnh Hương (tại 801 Trần Hưng Đạo, phường 1 quận 5) do Trần Hữu Phước (26 tuổi) làm chủ.

Công an phát hiện trong hai phòng, có chín tiếp viên nữ đang ngồi phục vụ chín người khách nam vừa ăn nhậu vừa hát karaoke. Tuy nhiên, trong giấy phép kinh doanh của nhà hàng không được phép kinh doanh karaoke, do đó công an đã lập biên bản thu giữ hai bộ dàn máy hát của nhà hàng.