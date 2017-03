Gần cuối năm, nạn vận chuyển pháo nổ bắt đầu hoành hành

Hồi 6 giờ ngày 12/11, tại Km 137+ 300 quốc lộ 1A, thuộc phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh (Bắc Ninh), Tổ tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra xe ôtô chở khách loại 29 chỗ ngồi, nhãn hiệu HuynDai, BKS 29LD-3475 do Đỗ Tuấn Cường, sinh năm 1982, ở phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang điều khiển, phát hiện trên xe có: 4 thùng cát tông chứa 240 cây pháo phụt loại dài 60cm; 3 thùng cát tông chứa 180 cây pháo phụt loại dài 80cm; 1 thùng cát tông chứa 1.200 quả pháo hoa phun lửa loại dài 18cm, do Trung Quốc sản xuất.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ xe ôtô, toàn bộ số pháo trên và lái xe Đỗ Tuấn Cường và đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Bắc Ninh đấu tranh, làm rõ.

Trước đó, vào ngày 11/11, tại Km 142 + 700 tỉnh lộ 295B thuộc phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh (Bắc Ninh), Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Bắc Ninh cũng tiến hành kiểm tra xe ôtô khách loại 29 chỗ ngồi BKS 90T-3519 do Nguyễn Tiến Tăng, sinh năm 1963 ở Công Lý, Lý Nhân, Hà Nam điều khiển.

Qua kiểm tra phát hiện trên xe ôtô chở 120 cây pháo phụt dài 90cm do Trung Quốc sản xuất. Trong khi kiểm tra, Tổ tuần tra đã phát hiện 1 hành khách trên xe có những biểu hiện nghi vấn là Dương Văn Hải, sinh năm 1989 ở Hoài Yên, Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, Bắc Giang.

Qua khám xét phát hiện Dương Văn Hải mang theo 4 dao tông dài 50cm, 1 dao tông dài 75cm và 1 thanh đoản kiếm dài 50cm do Trung Quốc sản xuất.

Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ xe ôtô, bàn giao số pháo trên cho Đội Quản lý thị trường số 7- Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh giải quyết; lập biên bản bàn giao Dương Văn Hải cùng số vũ khí cho Công an thành phố Bắc Ninh điều tra xử lý.