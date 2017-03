Gặp bạn cũ, móc nối buôn “hàng trắng”

CQĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã kết thúc điều tra vụ án Lò Văn Hải cùng đồng phạm can tội mua bán trái phép chất ma túy. Vụ án bắt nguồn từ việc kiểm tra hành chính vi phạm giao thông, lực lượng Công an đã phát hiện 1 sinh viên một trường đại học ở Hà Nội vận chuyển 3 bánh heroin. Với sự bền bỉ của các điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội, một đường dây buôn bán vận chuyển ma túy từ vùng lòng chảo Điện Biên về Hà Nội đã được bóc gỡ.

Kiểm tra vi phạm giao thông, phát hiện vận chuyển ma túy

Các điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TP Hà Nội kể lại rằng, các anh đã mất rất nhiều công sức ở vụ án mua bán trái phép chất ma túy này bởi hầu hết các đối tượng trong đường dây đều có quan hệ huyết thống, 2 đối tượng cầm đầu đã bỏ trốn, hiện đang bị CQĐT ra lệnh truy nã trên toàn quốc. Trong quá trình làm án, nhiều chuyến đi công tác từ Hà Nội lên bản vùng cao của xã Na Ư, huyện Điện Biên - nơi từng được coi là "chảo lửa" ma túy đã được các trinh sát thực hiện, tìm ra những manh mối quan trọng để phá án.

Vụ án bắt nguồn từ một buổi sáng đầu tháng 10/2009, tổ công tác thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP kiểm tra hành chính 3 đối tượng đèo nhau trên một chiếc xe máy trên đường Trần Duy Hưng. Qua phân loại bước đầu, xác định một người là xe ôm, hai thanh niên đi xe ôm đều là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội. Kiểm tra hành lý, phát hiện, trong một chiếc túi, có chứa 3 bánh heroin. Tổ công tác đã mời những người có liên quan về trụ sở làm rõ.

Bước đầu, đối tượng vận chuyển 3 bánh heroin khai nhận tên là Lò Văn Hải, 21 tuổi, trú tại xã Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, hiện là sinh viên. Ngay sau khi tiếp nhận vụ án, với bề dày kinh nghiệm, các điều tra viên nhận định Hải là đầu mối trong đường dây ma túy từ tuyến Tây Bắc về Hà Nội nên đã lên kế hoạch, tổ chức điều tra kỹ lưỡng. Từ các chứng cứ thu thập được, các điều tra viên đã xác định được kẻ cung cấp "hàng trắng" ở bản Na Ư, xã Na Ư, huyện Điện Biên. Tuy nhiên, tổ công tác lần này đã gặp khó khăn khi đối tượng Hải bị bắt, đối tượng bán hàng là Sình A Lầu đã đánh hơi được sự việc bại lộ nên bỏ trốn khỏi địa phương.

Khám xét nơi ở của Lầu, CQĐT thu giữ nhiều loại ngoại tệ khác nhau và nhiều tài liệu liên quan. Quá trình mở rộng vụ án, một tổ công tác đã "nằm vùng" nhiều ngày ở bản vùng cao Điện Biên, thu thập chứng cứ để bắt tiếp đối tượng liên quan trong đường dây là Sình Thị Kía, 19 tuổi, trú tại bản Na Ư, huyện Điện Biên - em gái Lầu.

Gặp bạn học cũ, móc nối buôn ma túy

Tại CQĐT, Lò Văn Hải khai nhận, đã có thời gian học cùng trường Dân tộc nội trú với Sình A Lầu. Cuối tháng 9/2009, khi Hải đang ở ký túc xá của trường thì nhận được điện thoại của Lầu rủ đi uống bia. Hải đã hỏi vay tiền của Lầu để đóng học phí. Biết được hoàn cảnh khó khăn của Hải, Lầu đã gợi ý Hải đi vận chuyển thuê ma túy từ Điện Biên về Hà Nội, Lầu sẽ trả công, tha hồ có tiền mà đóng học và tiêu xài. Hải đã đồng ý và được Lầu đưa cho một bọc tiền đô la và dặn Hải mang về cho Kía - em gái Lầu. Sau khi Hải về Điện Biên đã liên hệ với Kía và Kía đến nhận tiền.

Thời gian sau đó, Hải thuê phòng trọ ở, chờ người mang hàng đến. Sau đó, có một người thanh niên mang hàng là 3 bánh heroin để Hải vận chuyển về Hà Nội và đưa thêm 1 triệu đồng tiền chi tiêu dọc đường. CQĐT đã làm rõ người mang hàng đến giao cho Hải là Sình A Tụa, 19 tuổi, cháu ruột Lầu. Hiện cả Tụa và Lầu đã bỏ trốn và bị CQĐT ra lệnh truy nã.

Cũng theo CQĐT Công an TP Hà Nội, trong vụ án này, còn một số đối tượng liên quan, CQĐT đã tiến hành ủy thác điều tra cho Công an tỉnh Điện Biên. Kết thúc điều tra giai đoạn 1 của vụ án, CQĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 đối tượng Lò Văn Hải, Sình A Lầu, Sình Thị Kía, Sình A Tụa về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. CQĐT đang tiếp tục điều tra, làm rõ thêm các vụ vận chuyển ma túy từ Điện Biên về Hà Nội của các đối tượng liên quan và truy bắt các đối tượng đã bỏ trốn.





