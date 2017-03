Gặp lại... cướp cũ

Chị Hoa đưa nguyên xấp vé số gần 100 tờ cho khách lựa. Vị khách cầm xấp vé số trên tay cứ chần chừ như có vẻ muốn… mua hết vé số, chị Hoa mừng thầm trong bụng, nghĩ “chắc là trúng mánh”.

Đối tượng Lê Hồng Phương

Nhưng khi ngước nhìn mặt “đại gia” chị Hoa tái mặt chợt nhớ lại chính “vị khách” này là kẻ đã cướp giật của mình 55 tờ vé số cách đây chưa đầy một tháng. Chị Hoa liền nắm áo ông ta, vừa giật lại xấp vé số vừa tri hô. Người dân xung quanh chạy lại chặn đầu xe, giữ đối tượng lại đồng thời gọi điện báo Công an xã Tân Hưng.

Công an xã Tân Hưng có mặt kịp thời đưa người đàn ông cùng phương tiện về trụ sở công an làm rõ. Đối tượng khai tên Lê Hồng Phương (ngụ khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, thị xã Tây Ninh). Công an xác minh lai lịch đối tượng và xác định ở địa phương không ai tên Lê Hồng Phương.

Cuối cùng đối tượng mới thú nhận ngụ ở thị trấn Gò Dầu, không nghề nghiệp, sống lang thang ở thị xã Tây Ninh. Phương khai nhận trước đó khoảng 8 giờ cùng ngày, y chở khoảng 10 đôi dép xốp đến thị trấn Tân Châu gạ bán cho các tiệm giày dép, khi về đến ấp Tân Trung A thấy chị Hoa tật nguyền đi bán vé số nên dừng lại giả đò chọn mua vé số để tạo cơ hội cướp giật.

Phương còn khai nhận thực hiện trót lọt 3 vụ cướp giật vé số, trong đó có 55 tờ vé số của chị Hoa. Công an xã Tân Hưng đã tạm giữ Lê Hồng Phương để lập hồ sơ xử lý.

Theo Huỳnh Ba (Tây Ninh Online)