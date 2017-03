Gặp người chụp ảnh, quay clip cảnh tài xế đánh nhau

Tài xế xe tải bị các tài xế taxi vây đánh - Ảnh do bạn đọc Huỳnh Duy cung cấp



Theo TUỔI TRẺ ONLINE

Tên đầy đủ của Duy là Huỳnh Trần Bảo Duy, kỹ sư CNNT về lĩnh vực mạng, đang công tác tại Ngân hàng Phát triển Mêkông (MDB). Duy cho biết mình rất yêu thích chụp ảnh hàng không, nên sáng 10-9 đã cùng với nhóm chụp ảnh hàng không VAPC (http://www.facebook.com/vapc.vn) lên tầng 11 tòa nhà CT Plaza để đón chụp ảnh chuyên cơ Tổng thống Hàn Quốc ghé thăm TP.HCM.Trong lúc chờ máy bay đáp xuống, Duy phát hiện vụ va chạm giữa xe tải và taxi nên đã chụp lại một số hình ảnh."Khi chụp được tấm đầu tiên lúc hai xe mới va chạm, tôi cứ nghĩ là hai bên sẽ tự động lùi xe lại và nói vài tiếng là giải quyết xong. Lúc này tài xế taxi mở cửa và nói gì đó với tài xế xe tải. Bỗng nhiên tài xế xe tải hùng hổ mở cửa xe và bay vào đạp gãy kính chiếu hậu bên phải xe taxi. Sau đó, anh ta leo vòng qua capô xe taxi và lao vào đá, đấm tài xế xe taxi. Tài xế xe taxi chỉ né và lấy tay đỡ nhưng cũng bị lãnh hai cú đấm thẳng vào mặt làm rách mí mắt trái chảy máu"."Loạt ảnh đăng trên báo đã lan truyền rất nhanh trên cộng đồng mạng, tôi rất vui vì điều này. Nhưng cũng thấy buồn cho xã hội mình bây giờ. Cuộc sống dường như đã làm cho mọi người nóng nảy hơn hay sao, hễ va chạm là đụng độ đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán rồi mới chịu ngồi lại nói chuyện với nhau" - Huỳnh DuyTheo tường thuật của Duy, sau khi đánh xong, tài xế xe tải leo lên xe và đóng cửa lại. Lúc này có một nhân viên điều hành của SaiGon Air tiến tới và yêu cầu tài xế xe tải mở cửa. Khi tài xế xe tải mở cửa xuống, nhân viên này đã cầm bộ đàm đuổi đánh.Một loạt các tài xế khác cũng tham gia vào cuộc rượt đuổi, đánh tài xế xe tải. Một số người dân thấy vậy đã vào can ngăn các tài xế.Khoảng 10 phút sau, công an đến và yêu cầu hai xe lái vào bên trong để không cản trở giao thông và xử lý vụ việc."Sự việc sẽ không có gì đáng tiếc nếu tài xế xe tải biết kiềm chế một chút. Tôi nghĩ khi xảy ra va chạm, nếu mỗi người chúng ta nhường nhịn nhau một chút thì sẽ mọi việc tốt đẹp hơn", Duy chia sẻ.Anh cũng hi vọng qua những hình ảnh trên, mọi người sẽ rút ra bài học cho mình về ứng xử khi tham gia giao thông và "hi vọng xã hội mình bớt đi những hình ảnh đánh nhau xấu xí như vậy".