Gặp người CSGT mê bắt cướp

Nghe nói anh là khắc tinh của tội phạm nhưng gặp anh rồi mới thấy anh hiền lành, chất phác, tấm lòng đầy nhân ái kể cả khi đối mặt tội phạm.

“Nếu nghĩ về bản thân sẽ không làm được”

Thượng úy Trương Tấn Thương, cán bộ Đội CSGT Phú Lâm (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM) đang bị phơi nhiễm HIV khi truy bắt cướp. Vào trưa 22-7, anh cùng ba đồng đội đang tuần tại khu vực cầu Bà Lát (huyện Bình Chánh) thì một cô gái hớt hải chạy tới cầu cứu: “Anh ơi nó cướp điện thoại của em rồi” và chỉ vào người thanh niên chạy xe máy phía trước.

Chỉ nghe có thế, Thượng úy Thương vội tăng tốc, chỉ một đoạn thì đuổi kịp nghi can. Thấy CSGT đuổi đến nơi, kẻ cướp hoảng sợ lách ngay vào con đường nhỏ nhưng một nhóm dân quân đang làm nhiệm vụ tại đây xông ra cản khiến hắn hoảng hốt khựng lại. Cùng lúc Thượng úy Thương chạy tới vật ngã xe, nghi can tiếp tục bỏ chạy bộ nhưng đã bị anh khống chế. Thấy người dân tụ tập đông, anh Thương vội trấn an: “Có gì thì anh khai báo thành khẩn, còn đứng đây người dân đánh anh đó”.

Dẫn Nguyễn Ngọc Tuyền (nghi can cướp giật) vào trụ sở công an gần đó, nhìn cơ thể Tuyền mỏng manh nổi nốt dày đặc khắp người, anh sinh nghi, nhẹ nhàng hỏi: “Tui hỏi thiệt, anh bị nhiễm hả?”. Tuyền ấp úng. “Dạ, nhiễm lâu rồi”.

Một chút giật mình, Thượng úy Thương nhìn vào tay mình đang chảy máu, anh bình tĩnh giao nghi can cho Công an xã Lê Minh Xuân, rồi nhờ đồng đội đưa đến BV Bệnh nhiệt đới để bác sĩ làm phác đồ chống phơi nhiễm HIV.

Thượng úy Trương Tấn Thương. Ảnh: H.TUYẾT

Mấy ngày nay đang phải uống thuốc nên Thượng úy Thương thường xuyên bị vật vã, chóng mặt, dù được nghỉ theo chế độ bệnh nhưng anh vẫn lên cơ quan cắt ca cho anh em đi làm được thuận lợi.

“Lúc truy đuổi nhìn kim đồng hồ hơn 100 km/giờ đồng đội ngồi sau chỉ biết ôm chặt, nói thật nếu lúc đó nghĩ về bản thân thì sẽ không làm được”. Nguy hiểm cao độ là vậy nhưng nghe hỏi lần sau có dám truy đuổi bắt cướp nữa không thì anh cười “giờ thấy cướp trước mắt chắc tôi hết mệt ngay”.

Còn vợ anh Thương tâm sự: “Mỗi lần thấy anh bắt cướp bị thương tôi lo lắm. Vì cùng ngành nên tôi rất hiểu là công an ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm vậy. Tánh ảnh từ trước giờ rất trách nhiệm và bản lĩnh, thấy tội phạm là bắt chứ không đắn đo sợ nguy hiểm, tôi chỉ khuyên chồng cẩn thận chứ không bao giờ ngăn cản”.

Bắt tội phạm là đam mê

Sinh ra tại vùng quê thuộc xã Mỹ Thạnh Nam (Đức Hòa, Long An) giàu truyền thống cách mạng nên Thượng úy Thương thừa hưởng từ cha ông lòng gan dạ, dũng cảm. Thông qua một nguồn tin, chúng tôi mới biết anh là cháu ruột của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, trước nay anh không bao giờ khoe khoang thân thế của mình. Đại tá Trần Thanh Trà, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM, nhận xét: “Thượng úy Thương là một tấm gương sáng, giỏi trong nhiệm vụ chuyên môn, lại rất gan lì, dũng cảm, từng nhiều lần bắt cướp, truy đuổi tội phạm buôn lậu, thậm chí anh nhảy từ cầu Sài Gòn xuống sông bắt cướp mà không nao núng”.

Đó là lần Thượng úy Thương đối mặt hiểm nguy cao độ. Trên đường đi học về trên xa lộ Hà Nội, anh nghe một cô gái tri hô: “Cướp, cướp”. Bằng con mắt nhà nghề, anh xác định ngay nghi can là một thanh niên chạy xe Nouvo phía trước. Đuổi theo từ cầu Rạch Chiếc đến cầu Sài Gòn, anh cùng một đồng đội bắt kịp, nhảy xuống chặn đầu xe. Bất ngờ đối tượng buông xe ôm lan can cầu nhảy xuống sông bởi thấy không còn đường nào thoát.

Không một giây suy nghĩ, anh Thương chỉ kịp tháo bỏ đôi giày rồi nhảy xuống theo. Khoảng cách từ mặt cầu xuống dòng nước khá cao khiến tức cả ngực nhưng nhờ tài bơi lội từ nhỏ, anh Thương đã bơi theo đuổi bắt vật lộn với tên cướp lẩn trốn dưới những đám lục bình. Cuối cùng nhờ đồng đội và người dân đưa ghe ra hỗ trợ, nghi can cướp giật đã bị bắt. Anh cười bẽn lẽn: “Bắt cướp là niềm đam mê tận trong máu, bắt xong rồi đi ngay chứ không kịp nhận lời cảm ơn. Lúc đó tôi chỉ nhớ cô gái tên Hồng nhà ở Bình Dương, bị giật túi xách bên trong có dây chuyền cùng một số tiền”.

Từ khi công tác tại Đội CSGT Phú Lâm, Thượng úy Thương đã tham gia đuổi bắt nhiều đối tượng tội phạm, trước đó công tác tại Công an quận 6 anh Thương cũng đã nhiều lần được nhận bằng khen của Công an TP.HCM về việc tích cực tham gia phòng, chống tội phạm.