Gặp người nhảy lầu mà không chết

Khi chúng tôi đến thăm, anh Hào đã nói chuyện được nhưng còn phải đặt ống thở nội khí quản mới tự thở được. Lời đầu tiên khi anh mở miệng là: “Tôi tự tử không phải vì thất tình mà vì tôi chưa có người yêu”.

Anh Hào, 26 tuổi, ngụ xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Anh cho biết mình làm công nhân và đang ở trọ tại huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã hơn tám năm.

Trước đó, một số thông tin cho rằng anh tự vẫn là buồn chuyện tình cảm. Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, anh cho rằng nguyên nhân nhảy lầu là do cuộc sống quá túng thiếu, cảm thấy khó khăn không lối thoát chứ không phải vì... thất tình. Ngày 8-8, anh Hào đến Bệnh viện Chợ Rẫy, leo lên tầng chín có độ cao khoảng 40 mét, đứng ở đó và gọi điện thoại cho anh của mình cũng đang làm việc tại TP.HCM đến tâm sự. Người anh kể Hào nói về sự chết chóc, cháy rồi dặn dò “Anh đừng làm gì cho mẹ buồn lòng”. Lúc 17 giờ cùng ngày, khi người anh xuất hiện thì anh Hào đứng chênh vênh ngay lan can hành lang lầu chín. Người anh hoảng hốt chạy tới thì anh Hào quay lưng nhảy xuống. Quả là trường hợp may mắn hiếm hoi khi anh rơi từ độ cao 40 mét xuống trúng vào chiếc ôtô đang đậu dưới đất. Chiếc xe bị vỡ kính do chấn động và anh còn thở nên được đưa ngay vào bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ Phạm Hữu Hiền, khoa Hồi sức ngoại thần kinh, cho biết anh Hào từng bị tai nạn giao thông nên có chứng bệnh động kinh. Vào năm 2005, bệnh nhân Hào sau tai nạn bị tụ máu bầm trong não và đã mở hộp sọ phía bên phải. Lúc rơi xuống đất, rất may đầu bệnh nhân chỉ bị xây xát, mũi và miệng vẫn bị chảy máu nhiều. Bệnh nhân bị tổn thương phần lớn phía bên trái do rớt nghiêng làm gãy xương bả vai và gãy đầu trên xương cẳng tay. Riêng phần chân thì không bị gì.

Gặp chúng tôi, anh Hào hứa sẽ cố gắng sống lạc quan hơn sau cú tự tử hụt này. Điều trùng hợp là sau hai giờ khi anh Hào nhảy lầu thì có một phụ nữ 40 tuổi ở quận Tân Bình cũng đến lầu chín Bệnh viện Chợ Rẫy tự vẫn. Nhưng trường hợp này thì không gặp may mắn như anh Hào.