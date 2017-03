Ngày 9-5, tin từ Công an quận Đống Đa - Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan này đã bắt giữ nhóm hung thủ gây ra vụ chém người vô cớ tại bãi đỗ xe thuộc dốc Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa), gồm: Trần Hoàng Linh (33 tuổi, ở quận Đống Đa); Nghiêm Bá Trường (30 tuổi, trú ở huyện Từ Liêm-Hà Nội) và Tôn Văn Bền (32 tuổi, ở tỉnh Nghệ An).

Trần Hoàng Linh tại cơ quan công an

Sự việc xảy ra vào đêm 5-5 khi một nhóm thanh niên đi 4 xe ôtô vào gửi tại bãi đỗ xe dốc Hoàng Cầu. Lúc đó, ông Cường, là nhân viên trông giữ xe, đã từ chối vì bãi hết chỗ gửi xe nên Linh xông vào chửi bới, xô xát.

Tức giận với việc này, tối 7-5, Linh đã gọi điện cho Nghiêm Bá Trường và Tôn Văn Bền đến để “tính sổ” nhân viên bãi giữ xe dốc Hoàng Cầu. Khi đi, Trường chuẩn bị sẵn một dao tông và hung khí, và rủ thêm Trần Quang Khải (22 tuổi, ở Tây Mỗ, quận Hà Đông - Hà Nội).

Chờ đến khoảng hơn 1 giờ sáng ngày 8-5, khi ít người qua lại, cả bọn tìm đến bãi gửi xe. Định tìm ông Cường để trả thù song không gặp nên nhóm này đã gọi cho Linh. Qua điện thoại, Linh bảo Trường: "Nếu không thấy thì gặp thằng bảo vệ nào cũng chém".

Sau khi nghe vậy, Trường và Bền đeo khẩu trang đi vào bên trong. Đúng lúc này, chúng thấy có một thanh niên (là anh Lê Văn Hiến, trú ở huyện Từ Liêm - Hà Nội) đang ngồi trong bãi giữ xe liền không nói không rằng lao vào chém 2 nhát vào đầu và sườn. Gây án xong, 2 tên Trường và Bền cùng bỏ chạy.

Anh Hiến được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) với vết thương khá nặng.