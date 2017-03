Gây án bằng miểng chai bia

Đó là anh Nguyễn Lương Bình, tài xế xe taxi vừa bị cướp. Nhận tin báo, Công an xã Thạnh Phú huy động lực lượng tổ chức vây bắt tên cướp. Anh Bình cho biết, lúc anh đang đậu ở Bến xe An Sương, Q12, TP. Hồ Chí Minh thì có một thanh niên đến yêu cầu chở về TP. Biên Hòa. Khi đến ngã tư Amata, phường Long Bình, TP. Biên Hòa, người thanh niên yêu cầu anh Bình chạy về hướng huyện Vĩnh Cửu. Đến đoạn đường vắng thuộc ấp 6, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, gã thanh niên bất ngờ dùng miểng chai kè cổ anh Bình khống chế rồi yêu cầu anh đưa tài sản. Anh Bình cho xe dừng gấp nên tông vào cột điện bên đường. Tài xế kịp thời gạt tay tên cướp tông cửa chạy ra khỏi xe. Do lúc chống cự với tên cướp, anh Bình bị thương ở cổ và tay. Thấy anh Bình tri hô quyết liệt, tên cướp cũng bỏ chạy trốn vào khu dân cư.



Vũ Đình Nguyên

Trong lúc lực lượng công an tổ chức phong tỏa khắp địa bàn thì nhận được tin có một thanh niên vào nhà dân báo vừa bị cướp xe máy và nhờ họ chở giúp đến nhà người quen ở phường Trảng Dài. Lập tức, một tổ trinh sát được cử đến địa chỉ người dân đã chở gã thanh niên đến thì chủ nhà cho biết có người quen tên Nguyên, quê ở Thái Bình vào làm thuê khoảng 10 ngày và đang làm tại xưởng sản xuất của gia đình. Quyết không để tên cướp trốn chạy, lực lượng truy bắt tập trung chốt chặn, truy tìm đến 5 giờ sáng hôm sau đã bắt được Nguyên khi hắn trốn trên mái nhà xưởng.

Sau khi bị bắt, Vũ Đình Nguyên (19 tuổi, quê ở Thái Bình) khai nhận, vào chiều 2-6, sau khi uống 5 chai bia đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản của tài xế taxi để lấy tiền tiêu xài. Y đã đập vỡ chai bia lấy phần cổ chai giấu trong người rồi đón taxi của anh Bình nhằm thực hiện vụ cướp tài sản.

Theo SONG NGÂN (CATP)