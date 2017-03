Gây án giết người bỏ trốn, bị bắt ngay biên giới

Công an huyện An Dương phối hợp với Phòng PC45 - CATP Hải Phòng đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra vào 13h30 ngày 6/9 tại thôn Kim Sơn (xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP Hải Phòng).

Thông tin ban đầu về vụ việc, nạn nhân là Nguyễn Văn Tú (SN 1991, ở thôn Dụ Nghĩa, xã Lê Thiện, huyện An Dương) bị 1 đối tượng dùng kiếm chém gây thương tích dẫn đến tử vong.

Sau khi nhận được tin báo, Giám đốc CATP Hải Phòng đã chỉ đạo Công an huyện An Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP tiến hành điều tra làm rõ. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định đối tượng gây án là Nguyễn Đình Hải (SN 1969, ở thôn Lê Xá, xã Đại Bản, huyện An Dương) và đối tượng có liên quan là Vũ Văn Hoàn (SN 1996, ở cùng thôn Dụ Nghĩa, xã Lê Thiện).

Trong ngày 6/9, Công an huyện An Dương đã triệu tập Vũ Văn Hoàn về trụ sở lấy lời khai. Chưa đầy 12h sau khi vụ án xảy ra, đến 1h ngày 8/9, tại địa bàn biên giới TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, được sự hỗ trợ của CATP Móng Cái và lực lượng Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Móng Cái, Công an huyện An Dương phối hợp với Phòng PC45-CATP đã bắt gọn Nguyễn Đình Hải khi Hải đang chuẩn bị trốn ra nước ngoài.