Gây án mạng khi đòi tiền công

Ngày 24-7, công an tỉnh Đồng Nai đang kết hợp công an huyện Nhơn Trạch để điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại ấp 4 (xã Hiệp Phước) khiến một người bị đâm chết.



Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Văn Nga (38 tuổi, ngụ huyện An Phú, An Giang) là người làm thuê cho anh Đào Thanh Hà (40 tuổi, cùng quê An Giang).

Đêm 22- 7, Nga đến phòng trọ của Hà tại ấp 4 (xã Hiệp Phước) để giải quyết việc Hà không trả tiền lương cho mình. Tại đây, Hà và Nga xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Lúc này Nga đã dùng hung khí đâm tấn công, làm nạn nhân tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, Nga bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an đang điều tra, truy bắt nghi can.