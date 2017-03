Gây án ở Hà Nội, trốn ở Việt Trì

Đào Văn Từ

Đầu tháng 9-2010, Trung tá Phạm Văn Hải, CSHS Công an phường Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân - Hà Nội) nắm được thông tin đối tượng Đào Văn Từ bị Công an quận Ba Đình truy nã về hành vi cố ý gây thương tích. Nghiên cứu quá trình phạm tội của Đào Văn Từ, Trung tá Hải và các cộng sự được biết cách đây nửa năm, Từ hành nghề “xe ôm” ở Hà Nội và thường đứng đón khách tại khu vực trước cổng một khách sạn lớn, nằm trên đường Láng Hạ, quận Ba Đình. Một hôm, Từ và một “đồng nghiệp” nảy sinh mâu thuẫn do tranh giành khách và Từ đã cắn vào tai, dùng kéo đâm vào mặt đối phương gây thương tích. Sau khi gây án, Từ bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình ra quyết định truy nã.

Nghiên cứu kỹ hồ sơ liên quan đến hành vi phạm tội của Từ, Trung tá Phạm Văn Hải và các cán bộ Công an phường Thanh Xuân Trung được biết đối tượng đã có gia đình. Vợ Từ quê ở huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc và 2 vợ chồng đối tượng này đã có với nhau một mặt con. Tuy nhiên, theo một nguồn tin ở tỉnh Thái Bình, quê của Từ cho biết, Từ đã ly dị vợ và hiện đang cặp “bồ” với một phụ nữ ở tỉnh Bắc Ninh. Dựa vào nguồn tin này, Công an phường Thanh Xuân Trung đã đi xác minh ở tỉnh Bắc Ninh và không phát hiện được dấu vết của Từ.

Kiên trì thực hiện các biện pháp truy bắt đối tượng truy nã, Trung tá Phạm Văn Hải cùng đồng đội đã phát hiện Từ không hề ly dị vợ, hiện đối tượng này đang lẩn trốn ở khu vực TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Nắm được những nguồn tin có giá trị trên, Ban chỉ huy Công an phường Thanh Xuân Trung đã cử Trung tá Phạm Văn Hải cùng một số cán bộ của công an phường do Trung tá Nguyễn Thế Biết, Phó trưởng Công an phường Thanh Xuân Trung phụ trách, khẩn trương đi xác minh, truy bắt Đào Văn Từ ở TP Việt Trì. Tại đây, qua các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, Công an phường Thanh Xuân Trung được biết Từ đang lái xe cho một hãng chuyên mua bán cám con cò. Thế nhưng, khi điều tra các chiến sỹ Công an phường Thanh Xuân Trung mới hay đây lại là một hoang tin nữa.

Qua một nguồn tin của cơ sở do Trung tá Phạm Văn Hải thu thập được cho biết, Từ đang sống chung với vợ tại một căn nhà trọ ở xã Vân Phú, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Tập trung truy xét theo hướng này, các chiến sỹ Công an phường Thanh Xuân Trung phát hiện vợ của Từ đang làm ở một công ty TNHH liên doanh với Hàn Quốc, chuyên sản xuất hàng may mặc tại khu Công nghiệp xã Vân Phú. Hiện tại, Từ đang hành nghề “xe ôm” ở TP Việt Trì và sống lén lút với vợ ở căn nhà trọ thuê tại xã Vân Phú, gần khu công nghiệp. Sau một thời gian kiên trì mật phục, 4h30 sáng 14-9-2010, Công an phường Thanh Xuân Trung đã phát hiện, bắt được Đào Văn Từ khi hắn vừa xuất hiện tại khu nhà trọ ở xã Vân Phú, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Tại cơ quan công an, Từ khai nhận đã gây ra vụ cố ý gây thương tích tại đường Láng Hạ hồi đầu năm 2010. Biết bị Công an quận Ba Đình (Hà Nội) truy nã, Từ đã lẩn trốn vào TP Hồ Chí Minh và theo một người quen học lái ô tô. Sau đó, Từ về TP Việt Trì đầu quân cho một hãng taxi và đến thời gian gần đây đã bỏ nghề, quay về lái “xe ôm” tự do, cho đến khi bị Công an phường Thanh Xuân Trung phát hiện, bắt giữ.

