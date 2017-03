Gây án vì… điếu thuốc lá

Trước đó, anh Mai Văn Bốn (quê ở Thanh Hóa) - cùng làm thuê tại xưởng sắt với Thuấn đã mời Thuấn cùng một số thanh niên khác về khu trọ của mình ở thị trấn Xuân Mai, Hà Nội ăn nhậu.

Trong khi ăn, Thuấn bỏ bao thuốc lá Du lịch ra mời mọi người hút. Nhìn thấy bao thuốc, anh Bốn đã rút một số điếu và bẻ gãy. Nhận thấy anh Bốn tỏ vẻ coi khinh mình, Thuấn to tiếng, nhưng do được mọi người can ngăn nên không xảy ra xô xát.

Khoảng 13h30' cùng ngày, anh Bốn cùng hai người bạn sang phòng Thuấn rồi rút 600.000 đồng đưa cho Thuấn với lý do: "Trả tiền bao thuốc". Hai bên lại nảy sinh cãi vã, Bốn cùng nhóm bạn xông vào đấm, đá làm Thuấn sợ hãi bỏ chạy.

Chiều hôm sau Bốn cùng bạn tiếp tục cầm gậy gỗ xông vào phòng Thuấn đuổi đánh. Trong lúc hỗn chiến, Thuấn rút dao đâm 3 nhát làm Bốn tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tại phiên xử, do có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đặc biệt, theo nhận định của Hội đồng xét xử, hành vi phạm tội của bị cáo xuất phát từ một phần lỗi của bị hại, do đó, Nguyễn Văn Thuấn chỉ bị truy tố, xét xử ở khoản 2, Điều 193 (khoản giảm nhẹ trong tội giết người) và nhận mức án 3 năm tù giam.





Theo P.A (CAND)