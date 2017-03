Gây mê chủ tiệm massage để cướp

Ngày 10-2, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết đã bàn giao hồ sơ, tang vật liên quan cho CSĐT Công an TP.HCM để điều tra Lê Trọng Nhân về hành vi cướp tài sản và Sàn Phú Cường về hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, ngày 28-1, Công an phường Tân Tạo (quận Bình Tân) tiếp nhận trình báo của bà Trần Thị Lệ H. (60 tuổi, chủ tiệm massage Vân Tâm) về việc bị mất lượng lớn tài sản. Bà H. cho biết rạng sáng cùng ngày bà phát hiện chiếc gối nằm bị rách một đường dài khoảng hai gang tay. Do thường ngày bà H. bỏ ví tiền trong gối, bên trong có chứa chìa khóa két sắt. Khi mở ví bà thấy mất số tiền 25 triệu đồng. Theo linh tính bà H. vội vàng mở chiếc két sắt thì phát hiện bị mất toàn bộ tài sản cất giữ trong két gồm 1 tỉ đồng cùng năm lượng vàng SJC.





Lê Trọng Nhân và Sàn Phú Cường. Ảnh: CTV

Công an quận Bình Tân đã phối hợp cùng Công an phường Tân Tạo tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án. Tại phòng ngủ của bà H., công an thu giữ cái gối và một cái ly bên trong còn dính lại ít sữa, nghi đây là ly sữa có chứa thuốc ngủ khiến bà H. uống vào bị mê, man bất tỉnh. Qua rà soát, Công an quận Bình Tân đã nhanh chóng xác định nghi can là Lê Trọng Nhân. Qua đấu tranh khai thác, Nhân thừa nhận chính là người chuốc thuốc mê bà H. để cướp tiền, vàng.

Nhân khai do làm quản lý tiệm massage tại nhà bà H., ngày 25-1, được bà H. nhờ mở két sắt giùm, Nhân thấy bên trong có rất nhiều tiền, vàng nên nảy sinh lòng tham. Để chiếm đoạt tài sản, Nhân mua sẵn hai viên thuốc ngủ rồi đem về nghiền nhỏ và chờ cơ hội ra tay. Rạng sáng 28-1, sau khi tiệm massage đóng cửa, Nhân bèn bỏ thuốc ngủ vào ly sữa và đem cho bà chủ uống. Sau khi bà H. đã bất tỉnh, Nhân bèn xé rách gối nằm để lấy cái ví, Nhân mở ví ra lấy tiền cùng chìa khóa mở két sắt lấy toàn bộ tiền, vàng bên trong.

Sau khi cướp được tài sản, Nhân liền gọi điện thoại cho Sàn Phú Cường nhờ chở về nhà Cường. Tại đây, Nhân kể lại cho Cường vụ trộm và đem tài sản trộm được hơn 222 triệu đồng, một lượng vàng SJC, ba nhẫn, một kiềng, một lắc tay, hai dây chuyền, một đôi bông tai chia nhau tiêu xài. Chiều cùng ngày Nhân tiếp tục quay trở lại tiệm massage để làm việc thì bị bà H. nghi ngờ báo công an. Sau đó, công an đã thu hồi được hơn 210 triệu đồng cùng toàn bộ số vàng như Nhân khai nhận.

Tuy nhiên, theo lời bà H. trình báo thì bà bị mất lượng lớn tiền vàng hơn khoảng 1,2 tỉ đồng.

TUYẾT KHUÊ