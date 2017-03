Gây mê tài xế xe ôm bằng... bia

Mặc dù đã có bốn con nhưng Loan vẫn thường bỏ nhà sống lang thang để lừa đảo. Loan và một đối tượng tên Bích (chưa rõ lai lịch) thường rảo quanh TPHCM tìm các bác tài xe ôm, rồi điều chở đi đường xa, tìm cơ hội chuốc thuốc mê lấy điện thoại, tiền, xe gắn máy, giấy tờ tùy thân...

Phan Thị Kim Loan

Một số vụ điển hình mà Loan đã khai nhận như: ngày 15-6-2011, Loan và Bích đón xe ôm của ông Ngô Tổ Phúc (SN 1963, ngụ TPHCM) tại vòng xoay An Lạc, quận Bình Tân (TPHCM) đi về cầu Xăng Máu ở TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đến QL1K, chúng giả vờ tìm quán nước để đi vệ sinh rồi bảo ông Phúc tấp vào quán cà phê Tia Nắng ở phường Linh Xuân, quận Thủ Đức. Tại đây Loan, Bích rủ ông Phúc làm vài lon bia 333 cho đỡ khát. Lợi dụng lúc ông Phúc đi vệ sinh, Loan đã bỏ thuốc gây mê vào ly bia. Khi trở ra uống thêm vài ngụm, ông Phúc ngủ luôn lúc nào không hay. Đến 2 giờ sáng hôm sau, ông tỉnh dậy phát hiện bị mất 400.000 đồng, giấy tờ xe và xe máy hiệu Wave RS mang biển số 59K2-09317 cùng hai điện thoại di động. Lúc này chủ quán cũng mới tá hỏa vì tưởng ông Phúc say rượu nên cứ để cho ông ngủ.

Ngày 7-10-2011, hai đối tượng trên đến khu vực chợ Bến Thành (quận 1, TPHCM) đón xe ôm do ông Nguyễn Khoa Nhu (SN 1956, ngụ phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) chở về quận 8. Cũng với thủ đoạn trên, chúng đã mồi chài ông Nhu vào quán nhậu A Chảy ở phường 3, quận 8 làm vài ly bia xã giao. Tại đây hai ả chuốc ông Nhu mê man rồi chiếm đoạt xe máy.

Tương tự, 0 giờ 30 ngày 16-10-2011, anh Nguyễn Văn Út (SN 1960, ngụ phường Linh Đông, quận Thủ Đức) đang đón xe ôm trên đường Tô Ngọc Vân (quận Thủ Đức) thì gặp hai phụ nữ tới rủ đi nhậu. Uống được hai lon 333 ở quán nhậu, hai đối tượng này thăm dò biết ông Út sống một mình nên rủ rê để ông đưa về nhà nhậu tiếp. Sáng hôm sau, người thân phát hiện ông Út nằm mê man liền đưa đi cấp cứu. Sau trận nhậu với hai vị khách lạ này, ông Út bị mất 150.000 đồng và chiếc xe Wave biển số: 54X7-1210.

Sau khi bị lừa, các nạn nhân đều trình báo công an. Trong lúc công an đang truy lùng thì ngày 23-12-2011, nạn nhân là ông Nhu đang đón khách ở khu vực chợ Bến Thành phát hiện hai đối tượng trên, liền báo công an và người dân tổ chức truy bắt được Loan, Bích kịp thời tẩu thoát. Ban đầu, Loan khai nhận không biết gì về đối tượng tên Bích, chỉ quen nhau trong một lần đi ăn sáng ở Thủ Đức, rồi cùng nhau đi lừa. Loan khai loại thuốc mà thị đã dùng để gây mê là thuốc chữa đau răng với liều mạnh. Loan còn khai đã lừa lấy xe gắn máy của một thanh niên đang ngủ trên ghế đá trong khu công nghiệp Sóng Thần cách đây không lâu.

Để tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức kêu gọi ai từng là nạn nhân của hai kẻ lừa đảo này, vui lòng đến Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Thủ Đức để cung cấp thông tin.



Theo MINH THẮNG (CATP)