Gây nổ giữa khu dân cư để đòi nợ

Sau đó nhóm này đã cho trái khói phát nổ khiến khu phố hoảng loạn. Những thành viên trong gia đình thấy ồn ào đã chủ động tìm hiểu sự việc thì được biết chị H. - con gái ông L. bị đòi 3 triệu đồng trong tổng số tiền 10 triệu đồng đã nợ trước đó. Lúc này chị H. trả lời “Chưa có tiền, cho hẹn lại” thì các đối tượng lớn tiếng hù dọa sẽ xông vào nhà đập phá. Nghe vậy, những người trong nhà khuyên giải, đuổi nhóm này về. Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau, hai thanh niên trong nhóm quay lại ném một trái khói loại chuyên dụng phát nổ. Khói đen bốc lên kèm mùi nồng nặc.

Hiện trường nơi gia đình ông L. bị nhóm người lạ ném quả nổ. Ảnh: TK

Sau khi gây tiếng nổ lớn, cả hai lên xe máy phóng ra hướng đường Lý Thái Tổ tẩu thoát. Nhiều người dân trong hẻm 232 đường Bà Hạt nghe tiếng nổ cứ tưởng là tiếng súng nên hốt hoảng bỏ chạy vào nhà đóng cửa lại. Rất may quả nổ không gây thương tích gì cho những người nhà của ông L. Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an có mặt ở hiện trường để khám nghiệm, lấy lời khai của những người có liên quan. Được biết gia đình ông L. sống bằng nghề gia công đàn, nhạc cụ. Theo nhận định của cơ quan công an, khả năng đây là nhóm đòi nợ thuê. Tối cùng ngày, công an phường đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên Công an quận 10 để tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

XUÂN NGỌC - TUYẾT KHUÊ