Gây rối rồi lái ôtô tông vào công an

Trước đó, đêm 30-10, sau khi nhậu xong, Thể cùng con trai là Nguyễn Thế Anh sang nhà chị Trần Ngọc T. chửi bới, đập phá cổng nhà.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Phước Long cử ba công an viên đến hiện trường giải quyết. Thấy công an đến, Thể đã ba lần điều khiển xe ôtô 25 chỗ chạy từ nhà ra tông thẳng vào ba công an viên nhưng họ né tránh được.

Tiếp sau đó, Thể xuống xe chửi bới, xúc phạm những người đang làm nhiệm vụ, rồi vào nhà khóa cửa. Khi lực lượng công an thị xã Phước Long hỗ trợ thêm lực lượng đến nhà Thể thì Thể bỏ trốn.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ chiếc ôtô 25 chỗ và đang truy xét Thể.

D.ANH