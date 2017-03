Gây rối tại trụ sở Công an phường

Sáng 13/6, Đại tá Nguyễn Văn Thân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức cuộc họp gồm tập thể lãnh đạo Công an tỉnh, Trưởng Công an TP Phan Thiết và các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh, để chỉ đạo các biện pháp tiếp tục khẩn trương giải quyết ổn định tình hình, tập trung điều tra xử lý nghiêm số đối tượng quá khích, kích động, gây rối; để xử lý những người có hành vi vi phạm pháp luật.

Theo báo cáo của Công an thành phố Phan Thiết thì vào lúc 16h30' ngày 12/6, tổ tuần tra TTAT giao thông của Công an TP Phan Thiết gồm: đồng chí Nguyễn Hồng Nguyên - Trung uý, cán bộ Cảnh sát giao thông cùng 2 đồng chí thanh niên xung kích là Võ Ngọc Lâm và Đinh Quốc Toàn đang làm nhiệm vụ tuần tra và giải quyết giao thông trật tự trên đường Nguyễn Đình Chiểu, (đoạn trước trụ sở Công an phường Hàm Tiến) thì phát hiện Vũ Hoàng Long (34 tuổi, thường trú tại khu phố 1, phường Hàm Tiến), điều khiển xe máy có hành vi lạng lách, đánh võng trên đường. Đồng chí Nguyên ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Long không chấp hành, mà bỏ chạy.

Khoảng 15 phút sau, Long chở một thanh niên đến nơi tổ kiểm soát đang làm nhiệm vụ, dùng tay nắm cổ áo đồng chí Nguyên, làm đứt dây chéo. Lúc này đồng chí Nguyên yêu cầu 2 đồng chí thanh niên xung kích đưa Long vào trụ sở Công an phường để giải quyết; trong lúc đi giữa Long và 2 thanh niên xung kích có xảy ra xô đẩy, làm Long bị chảy máu đầu. Cùng lúc này, gia đình của Long đến Công an phường la lối, Công an phường đã đưa Long đến trạm y tế phường gần đó để băng bó vết thương và chuyển bệnh viện tỉnh điều trị.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công an TP Phan Thiết, Công an phường Hàm Tiến đã đến bệnh viện thăm hỏi Long, đồng thời gặp gia đình Long để giải thích sự việc. Tuy nhiên, một số người trong gia đình Long vẫn tiếp tục la lối, kích động tại Công an phường Hàm Tiến, lúc này có một số đông người dân hiếu kỳ tụ tập trước Công an phường để xem, trong đó có một số thanh niên đã uống rượu say, la hét, kích động cho rằng Công an đánh người nên dùng đá ném vào trụ sở Công an phường, gây mất ANTT.

Công an tỉnh đã điều động lực lượng Cảnh sát Cơ động, CS113 đến giải quyết, thì số đối tượng này tiếp tục ném đá vào xe Cảnh sát 113 và lực lượng làm nhiệm vụ. Sau nhiều giờ tuyên truyền, vận động đến 24h cùng ngày thì tình hình mới được ổn định.

Qua sàng lọc số đối tượng quá khích, lực lượng Công an tỉnh đã tiến hành tạm giữ 4 đối tượng để điều tra làm rõ.

Bước đầu xác định thiệt hại do số người quá khích gây ra làm hư hỏng 3 xe chuyên dụng của lực lượng Công an; một số cửa kính của trụ sở Công an phường Hàm Tiến bị ném vỡ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.





