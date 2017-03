Gây tai nạn bỏ chạy, ô tô bị hàng chục xe máy truy đuổi

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ tối 23-4.

Vào thời điểm trên, một thanh niên điều khiển ô tô Toyota biển số 29A-743.05 lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ (Long Biên, Hà Nội) đã đâm vào một xe máy khiến hai người trên xe bị thương nặng.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã lập tức đưa hai thanh niên vào bệnh viện cấp cứu, đồng thời yêu cầu tài xế ô tô mở cửa để giải quyết hậu quả.

Tuy nhiên, tài xế ô tô bất ngờ nhấn ga bỏ chạy. Việc làm này đã gây sự bức xúc cho những người có mặt tại hiện trường.



Hàng chục xe máy đã rượt đuổi tài xế ô tô sau khi gây tai nạn rồi bỏ chạy. Ảnh: MAI ANH

Bất bình trước thái độ của lái xe ô tô, hàng chục xe máy đã quyết truy đuổi để yêu cầu tài xế quay trở lại giải quyết vụ tai nạn.

Cuộc rượt đuổi bắt đầu từ hiện trường đến cầu Chương Dương, hướng vào nội thành. Sau khoảng chục phút rượt đuổi, đến phố Nguyễn Du (Hai Bà Trưng, Hà Nội) ô tô bị người dân vây quanh, không còn đường thoát nên mới chịu dừng lại.



Dù một chiếc lốp của ô tô bị nổ nhưng tài xế vẫn không chịu dừng lại.

Ngay sau đó, nhiều người đã lao vào mở cửa xe, lôi lái xe ra ngoài rồi đấm đá. Đáng chú ý, trong quá trình bỏ chạy dù một lốp của ô tô đã bị nổ nhưng tài xế vẫn bất chấp không chịu dừng lại.





Tài xế ô tô được đưa về trụ sở công an phường để giải quyết.

Nhận được tin báo, lực lượng công an phường sở tại đã có mặt kịp thời và can ngăn người dân, đồng thời đưa tài xế về trụ sở để xác minh.



Hiện tại, tài xế ô tô đã được bàn giao cho Công an phường Ngọc Lâm (Long Biên) để tiếp tục làm rõ.