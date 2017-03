Gây tai nạn vẫn lái xe rời khỏi hiện trường

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên ô tô mang biển số 60A-066.76 do ông Đoàn Quốc Túy (ngụ tại tổ 4 ấp 1 xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) điều khiển, chạy từ hướng ngã ba Trị An về thị trấn Vĩnh An. Khi đến địa điểm trên xe ông Túy đã tông vào xe máy biển số 75K9-8772 đi cùng chiều đang xin qua đường do anh Nguyễn Văn Đương (42 tuổi) điều kiển chở theo chị Trần Thị Kim Phượng (42 tuổi, cùng ngụ tại tổ 3 ấp 6 xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu).



Chiếc xe máy bị đâm



Ô tô gây tai nạn

Theo thông tin từ các nhân chứng, sau khi gây tai nạn ông Túy đã xuống xe và tranh cãi với những người chứng kiến vụ việc rồi lại lên ô tô vừa gây tai nạn chạy về hướng thị trấn Vĩnh An, mặc dù xe đã nổ lốp.

Biển số xe máy văng ra khỏi xe sau va chạm

Khi chạy đến km13+700 chiếc xe này bị lực lượng công an xã Vĩnh Tân chốt chặn và được lực lượng CSGT huyện đưa về UBND xã làm việc. Sau khi xảy ra tai nạn hai nạn nhân đi xe máy là anh Đương và chị Phượng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai.

Hiện trường vụ việc