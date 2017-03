Gây tai nạn xong, dìu nạn nhân vào lề đường để... chết

(PLO)- Ngày 21-10, cơ quan Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã bắt tạm giữ Đào Văn Thịnh (20 tuổi, trú xã Văn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) do có hành vi gây tai nạn giao thông, sau đó dìu nạn nhân vào lề đường, bỏ mặc đó rồi bỏ trốn.