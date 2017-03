Gây trọng án rồi cố thủ trong nhà

Ngày 10/5, Viện KSND TP Thái Bình đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Trần Đức Phương, 37 tuổi, trú tại thôn Quang Trung, xã Vũ Đông, TP Thái Bình về tội giết người.

Vụ việc xảy ra vào nửa đêm 4/5, cả khu vực thôn Quang Trung náo loạn bởi tiếng kêu cứu của một cháu nhỏ. Cháu vừa thoát ra khỏi ngôi nhà, nơi đấy mẹ cháu là Đỗ Thị Phượng, 35 tuổi, đang trở thành nạn nhân của một vụ giết người. Tất cả chỉ vì rượu. Do bố cháu là Trần Đức Phương suốt ngày nát rượu, về nhà đánh đập vợ con nên gia đình cháu nhiều phen ầm ĩ.

Đêm 3/5, khi lên giường ngủ, chị Phượng đã thủ thỉ khuyên can chồng nhưng anh ta không nghe. Bất lực, chị Phượng đã nói với chồng: "Nếu anh tiếp tục nát rượu thì thà giết cả nhà đi còn hơn". Nào ngờ, lời thách thức của chị đã khiến gã chồng lên "cơn điên". Gã đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người vợ khiến chị chết ngay tại chỗ. Hoảng sợ, đứa con 12 tuổi đã lao ra khỏi nhà kêu gọi mọi người đến cứu giúp mẹ mình.

Sau khi nhận được điện thoại của người dân, Cảnh sát 113 Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp với Công an TP Thái Bình có mặt tại hiện trường. Gây án mạng xong, tên Phương đã tự sát, nhưng không đủ can đảm giết chết chính mình. Phương cố thủ trong nhà, đóng chặt cửa, tắt đèn, lăm lăm con dao trong tay.

Suốt từ 1h30 đến 3h ngày 5/5, Công an đã cố gắng thuyết phục nhưng tên Phương kiên quyết không ra và còn dùng nhiều lời lẽ thách thức. Đến đúng 3h, biết không thể thuyết phục được, lực lượng Công an đã phá cửa vào nhà, dùng các biện pháp khống chế đối tượng, đưa về trụ sở cơ quan Công an.





Theo H.H (CAND)