Gây trọng án vì bị vợ phản bội

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Chằn Vảng, 38 tuổi, trú tại thôn Thán Dìu, xã Công Sơn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn về hành vi giết người. Điều đáng nói, nguyên nhân để Vảng gây tội ác lại chính vì sự phản bội của vợ.



Hoàng Chằn Vảng.

Hoàng Chằn Vảng có vợ là Triệu A Múi, 31 tuổi. Theo chuẩn đẹp của người Tày thì Triệu A Múi là phụ nữ xinh đẹp, có thân hình phốp pháp, khuôn mặt tròn vạnh, đôi mắt to tròn luôn đong đưa khiến những người đàn ông trong và ngoài thôn không thể bỏ qua. Dù đã có chồng và 2 mặt con, nhưng hễ Múi đến phiên chợ nào thì y như rằng khi về có rất nhiều anh chàng theo sau. Trong số những người đàn ông vẫn thầm yêu, trộm nhớ Múi có Hoàng Chằn Sình, 50 tuổi, ở cùng thôn. Sình cũng đã có vợ, con đề huề, nhưng vì quá mê muội người đàn bà đẹp Triệu A Múi, nên Sình hay lấy cớ này nọ để được tán tỉnh, gần gũi cô.

Cho đến một chiều cuối tháng 8/2010, lợi dụng lúc vợ con không có nhà, Sình gọi điện cho Múi với lý do bảo cô đến nhà mình lấy thuốc ho. Múi tin thật liền đi bộ đến. Nhưng khi tới nơi, Múi thấy Sình đã bày sẵn rượu, thịt đầy mâm và mời cô cùng ngồi uống rượu. Hai người chè chén đến 20h cùng ngày thì vợ con Sình về. Thấy vậy, Múi đã cáo lui.

Chưa thỏa mãn ý đồ, Sình vội ôm theo chai rượu 1,5 lít và đi về theo Múi. Tối đó, chồng Múi không có nhà, Múi đã thịt gà và cùng Sình ngồi uống rượu tiếp. Đến 23h cùng ngày, khi chè chén no say, đôi tình nhân đã lên giường quan hệ thân mật. Đúng lúc này thì Hoàng Chằn Vảng về đến nhà. Bắt gặp cảnh vợ mình đang ân ái với người đàn ông khác trên giường, Vảng đã lao đến chửi rằng: "Không có tao ở nhà mày định cướp vợ tao à?". Nói rồi anh ta chạy ra ngoài sân, Sình cũng vội dậy mặc quần và đi ra ngoài.

Lúc này Vảng đã tìm thấy một đoạn gậy dài và vụt liên tiếp vào đầu và tay Sình làm anh ta ngã lăn ra đất. Sau đó anh ta bò dậy và chạy xuống tà luy đồi trước nhà Vảng. Vảng đã bỏ gậy, chạy xuống bếp vớ một con dao quắm có tra cán gỗ dài và đuổi theo Sình. Cơn ghen của người đàn ông bị vợ phản bội đã bốc lên ngùn ngụt khiến Vảng lao theo Sình và chém anh ta liên tiếp. Khi biết Sình đã chết, Vảng đã kéo xác anh ta vào hốc đá cách đó khoảng 10m rồi nhặt đá xếp đè lên để che giấu. Sau đó, Vảng đã bỏ trốn lên rừng…

Khi nhận được tin báo tại thôn Thán Dìu xảy ra vụ trọng án, Công an huyện Cao Lộc đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh Lạng Sơn cùng vào cuộc điều tra phá án. Qua công tác khám nghiệm hiện trường và qua lời khai của các nhân chứng, tổ công tác đã nhanh chóng xác định được đối tượng gây án là Hoàng Chằn Vảng. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, Vảng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua công tác động viên, kêu gọi, đến ngày 30/8, tổ công tác Công an huyện Cao Lộc và Phòng PC 45, Công an tỉnh Lạng Sơn đã vận động được Vảng ra đầu thú.

Tại cơ quan Công an, Vảng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Anh ta cho biết, vì ghen tuông, Vảng đã không giữ được bình tĩnh nên gây án. Vậy là chỉ vì phút yếu lòng của hai người đã khiến 2 gia đình tan nát, gây tổn thương cho những thành viên khác trong gia đình. Qua đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho tất cả những ai có tình cảm ngoài hôn nhân. Đừng đi quá xa để rồi gây họa.





Theo H.Giang (CAND)