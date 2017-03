Gây trọng án vì hủ tục

Vừa qua tại huyện miền núi Sơn Hà, chỉ vì nghi một ông già có đồ thuốc độc, 4 hung thủ đã ra tay sát hại ông, sau đó dựng hiện trường giả cho rằng nạn nhân tự tử.

Ngày 29/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố những kẻ giết người bởi hủ tục ghê rợn này.

Giết người, dựng hiện trường giả

Đó là vào buổi sáng 26/9, anh Đinh Văn Khăn (có vợ và sinh sống tại huyện Minh Long) về quê thăm cha ruột là ông Đinh Văn Nên (58 tuổi), ngụ thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy, huyện Sơn Hà. Khi bước vào nhà, Khăn thấy cha gục chết dưới đất, trên người nồng mùi thuốc diệt chuột. Ngỡ cha mình ở một mình buồn nên tìm đến cái chết cho qua đi một kiếp người, Khăn báo cho chính quyền và chuẩn bị mai táng cha. Thế nhưng, khi lực lượng Công an huyện Sơn Hà và Công an tỉnh Quảng Ngãi đến hiện trường, thấy tình hình khả nghi nên quyết định khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết. Ban đầu anh Khăn không đồng ý khám nghiệm tử thi.

Sau khi thuyết phục thân nhân ông Nên, lực lượng Công an bắt tay vào khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Xung quanh nền nhà và trên người nạn nhân toàn là mùi thuốc sâu. Tuy nhiên, khi khám nghiệm tử thi phát hiện nạn nhân bị thương tích khắp người. Kiểm tra tỉ mỉ từng vết bầm trên người, xác định nạn nhân bị hung thủ dùng cây đánh đến chết. Sau đó đổ thuốc sâu lên người và khắp nền nhà để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, các điều tra viên, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh và Công an huyện Sơn Hà đã tiến hành điều tra, xác minh các đối tượng nghi vấn trên địa bàn xã Sơn Thủy.

Bốn tên Đinh Văn Tranh, Đinh Văn Trĩu, Đinh Văn Hiền và Đinh Văn Tiên.

Được biết, thời gian qua, ông Đinh Văn Nên bị người dân trong thôn nghi ông có đồ độc (còn gọi là cầm đồ thuốc độc). Họ cho rằng chính ông là thủ phạm bỏ đồ độc làm cho nhiều người dân trong thôn bị đau và có người chết. Qua thu thập thông tin phát hiện trong thôn nổi lên một số thanh niên nghi vấn trong vụ án sát hại ông Nên. Lần lượt đấu tranh, các đối tượng này đều chối quanh. Nhưng với bằng chứng sắc bén, trưa 27/9, các tên Đinh Văn Tranh (31 tuổi), Đinh Văn Trĩu (31 tuổi), Đinh Văn Hiền (17 tuổi) và Đinh Văn Tiên (17 tuổi), đều ngụ thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy, huyện Sơn Hà đã lần lượt khai nhận hành vi giết ông Đinh Văn Nên.

Trước đó, chiều 25/9, các tên Đinh Văn Tranh, Đinh Văn Trĩu, Đinh Văn Hiền và Đinh Văn Tiên cùng một số người khác tổ chức nhậu. Trong lúc nhậu vì âm ỉ trong người việc ông Nên có đồ độc hại nhiều người trong thôn bị đau, tên Đinh Văn Tranh đã rủ Trĩu, Hiền và Tiên tìm ông Nên đánh, trừ khử đồ độc gây hại cho làng. Bọn chúng kéo đến nhà ông Nên, phát hiện ông Nên ngủ, mỗi tên lấy mỗi khúc cây trước nhà, lao vào đập túi bụi vào người ông Nên cho đến chết, sau đó bọn chúng bỏ đi. Nhưng để che giấu tội lỗi, bọn chúng mua thuốc diệt chuột, quay lại đổ lên xác nạn nhân để đánh lạc hướng mọi người cho rằng tự tử.

Tuy nhiên, âm mưu giết người bởi hủ tục nghi kỵ cầm đồ của bọn chúng đã bị lực lượng Công an vạch trần.



Ngôi nhà ông Nên - nơi bị sát hại.



Chuyện buồn từ làng Tà Cơm

Trở về Sơn Thủy, khi cơn mưa trải dài gần 15km trên con đường từ huyện lỵ Sơn Hà đến làng Tà Cơm, xã Sơn Thủy. Con nước sông Tà Mực đục ngầu sau những lần mưa xối xả như thế. Và những làng của người Hre dọc theo con sông này lâu nay nó vốn yên bình. Người dân làng cũng thế, gương mặt ai cũng mến khách hiền hòa. Vậy mà ai xui chẳng biết, thanh niên trong làng lại dùng gậy đập chết một người già...

"Bất ngờ quá anh à!" - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thủy, huyện Sơn Hà, Nguyễn Ích Long trên 30 tuổi, lắc đầu, mắt trũng sâu, ưu tư kể lại với tôi. Anh bảo ở huyện Sơn Hà, chuyện nghi cầm đồ thuốc độc từ lâu vốn âm ỉ. Tuy nhiên, gần 10 năm tăng cường công tác ở xã này, thì đây là vụ án giết người vì nghi cầm đồ độc tại địa phương lần đầu anh gặp.

Chúng tôi đến tận nhà ông Nên sau 2 ngày ông được chôn cất. Thật chạnh lòng bởi ông Nên mới chết nhưng ngôi nhà xác xơ, tịnh không có bóng người bên trong. Một mái hiên trống hoác. Mấy cây mè trên mái nhà như chực đổ xuống. Nhìn vào bên trong nhà, chỉ thấy một cái giường là vật duy nhất. Anh Đinh Văn Hường - Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Thủy đi cùng tôi, bảo cả con gái và con trai ông Nên có chồng, có vợ ở xa hết. Bao nhiêu năm nay ông Nên chỉ ở một mình.

"Ban ngày thì uống rượu. Ban đêm thì đi lang thang, rồi nói nhảm đủ thứ chuyện. Dân làng nhiều lần nhắc nhở. Ông Nên đâu có nghe và tỏ thái độ không sợ ai cả". Và bởi nói hoài không nghe và "không sợ ai" nên làng Tà Cơm nghi chỉ có đồ độc trong người, ông Nên mới có biểu hiện như vậy. Thế là vào tháng 12/2009, cả làng Tà Cơm sợ ông Nên ém, cúng đồ độc nên kéo đến ném đá vào nhà ông Nên. Ban đầu chỉ có một số thanh niên, sau thì cả làng đều đập phá tan hoang nhà ông Nên. Lúc này chính quyền xã Sơn Thủy biết được và vào cuộc giải quyết, bảo vệ để dân làng khỏi giết ông Nên.

"Bọn tui dọn dẹp nhà kho của xã cho ông Nên ở. Thời gian này, cán bộ đảng, chính quyền, hội đoàn thể đều đi vận động bà con không đánh ông Nên. Sau 2 tháng thấy tình hình yên ổn, mới làm nhà cho ông Nên và đưa ông về ở. Vậy mà ai ngờ..." - anh Hường thở dài nghe não lòng.





Theo Thành Sự (CAND)