Ghen tuông, chồng giết vợ rồi tự sát

Bị đâm chết khi đang “tòm tem” với vợ người khác Nguồn tin từ Công an tỉnh Long An ngày 22-9 cho biết tại địa bàn xã An Vĩnh Ngãi, TP Tân An vừa xảy ra vụ án mạng làm một người tử vong và một người nhập viện. Theo thông tin ban đầu, ông NVH (ngụ TP.HCM) có vợ là bà VTDT, 33 tuổi là giáo viên. Do thời gian gần đây thấy vợ có nhiều biểu hiện bất thường, hay vắng nhà nên ông H. âm thầm theo dõi. Trưa 19-9, bà T. lấy xe đi khỏi nhà nên ông H. bám theo. Sau đó, ông H. phát hiện vợ mình đang ở chung căn chòi tại địa bàn xã An Vĩnh Ngãi với một người đàn ông tên LTN trong tình trạng không mảnh vải che thân nên ông H. tức giận, vung dao đã thủ sẵn trong người đâm cả hai. Kết quả, ông N. tử vong trên đường đi cấp cứu, còn bà T. bị thương nặng hiện phải nhập viện điều trị. Theo người dân địa phương, ông N. 40 tuổi, quê quán Bình Đại (Bến Tre) làm nghề phụ hồ. Khoảng vài tháng nay, ông N. đến mua đất, che chòi, sống một mình ở xã An Vĩnh Ngãi. Thỉnh thoảng có vài phụ nữ lui tới chòi của ông N., trong đó có bà T. HN