Ghen tuông, đâm chết mẹ của “vợ hờ”

Nghi can giết người đang được lấy lời khai tại cơ quan công an

Cơ quan CSĐT công an huyện Hóc Môn vừa hoàn tất hồ sơ chuyển giao nghi can Đặng Ngọc Sơn (32 tuổi, quê Tiền Giang) cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền về hành vi “Giết người” của đối tượng này.

Theo kết qảu điều tra ban đầu của công an huyện Hóc Môn, năm 2011, Đặng Ngọc Sơn có tình cảm với chị Hà Thị Bé T. (24 tuổi, người địa phương), sau đó hai người thuê phòng trọ sống như vợ chồng. Thời gian gần đây, do Sơn thường xuyên ghen tuông vô cớ, đánh đập chị T. nên chị này bỏ về nhà mẹ đẻ ở ấp Đình (xã Tân Xuân, Hóc Môn) ở.

5h sáng 24/3, sau nhiều lần gọi điện thoại nhưng không gặp được cô “vợ hờ” nên Sơn tìm đến nhà T. Tại đây, khi chị T. không chịu gặp, Sơn đã nổi nóng gây sự, chửi bới nên bị Hà Văn Hậu (20 tuổi, em trai chị T.) cầm dao rượt đánh. Trong lúc ẩu đả, Sơn tước được dao đâm ngược trở lại khiến Hậu gục ngay tại chỗ.

Thấy con trai bị đâm, bà Nguyễn Thị Phụng (45 tuổi), chạy đến can ngăn lập tức cũng bị Sơn đâm một nhát thấu tim. Sau khi gây án, Sơn bỏ trốn khỏi hiện trường và ra công an đầu thú vào giờ sau đó. Riêng các nạn nhân được đưa đến bệnh viện Đa khoa Hóc Môn cấp cứu. Do thương tích quá nặng, bà Phụng đã tử vong, anh Hậu nguy kịch.

Hiện công an TP.HCM vẫn đang mở rộng vụ án để điều tra, làm rõ.

Theo Trung Kiên (Dân Trí)