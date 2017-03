Ghen tuông, giết vợ và ‘tình địch’

Tối 20-8, tại thôn Tân Xuân (xã Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị) xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Trần Văn Lai bị người lạ đột nhập vào nhà chém anh tử vong ngay tại giường ngủ. Khi vợ con nạn nhân phát hiện, tri hô thì hung thủ vứt lại xe máy, bỏ trốn. Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động lực lượng truy bắt kẻ thủ ác. Qua truy xét, công an xác định Thịnh là nghi can giết hại anh Lai nên tiến hành chốt chặn các tuyến đường để vây bắt. Biết không thể trốn thoát, vào khoảng 6 giờ sáng 21-8, Thịnh đã ra cơ quan công an đầu thú. Tại khu vực gần hiện trường, công an cũng thu giữ hung khí là con dao mà đối tượng dùng để gây án.

Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây giữa Thịnh và vợ là chị Quách Thị T. nảy sinh mâu thuẫn. Thịnh nghi ngờ vợ mình có quan hệ bất chính với anh Lai nên nảy sinh ý định giết hại cả hai người. Ngày 19-8, Thịnh đưa chị T. đến một nhà nghỉ ở Thuận An, Bình Dương rồi ra tay sát hại. Tiếp đó, Thịnh quay ra Quảng Trị để giết anh Lai, người mà Thịnh cho là tình nhân của vợ.

L.THỦY